Xe chở dược liệu bị cháy rụi khi đang dừng bên QL1

Xe đầu kéo bốc cháy khi tài xế dừng xe ăn sáng ven đường

Khoảng 9 giờ ngày 2.6, trên QL1 đoạn thuộc thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, H.Tuy An, Phú Yên, xe ô tô đầu kéo biển số 43C-035.52 kéo theo rơ moóc chở thuốc chữa bệnh, do anh Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi, ở thôn Xuân Diệm, xã Điện Tiến, H.Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển, dừng lại theo hướng Nam - Bắc để ăn sáng.



Phần đầu xe bị lửa thiêu rụi ĐỨC HUY

Trong lúc đậu bên đường, bất ngờ đầu xe bốc cháy. Nhận tin báo, tổ tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an H.Tuy An đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông để Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên triển khai chữa cháy.

Mở rơ moóc để dập tắt lửa bên trong ĐỨC HUY

Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên đã điều nhiều cán bộ chiến sĩ cùng 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau khi dập tắt đám cháy ở đầu xe, lực lượng chữa cháy tiếp tục mở rơ moóc để chữa cháy bên trong có các bao chứa dược liệu.

Khói bên trong tỏa ra nghi ngút ĐỨC HUY

Đến khoảng 10 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại bởi vụ cháy đang được ngành chức năng ở Phú Yên làm rõ.