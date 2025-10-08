Xe chở Tổng thống Ecuador bị hàng trăm người vây ném đá, có vết đạn bắn

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng nay (8.10) theo giờ Việt Nam, Văn phòng Tổng thống Ecuador cho biết: “Đoàn xe của tổng thống đã bị tấn công dữ dội. Họ đã cố dùng vũ lực ngăn việc triển khai các công trình nhằm cải thiện đời sống cho cộng đồng tỉnh Canar. Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành vi bạo lực”.

Theo CNN, khoảng 500 người đứng ở hai bên đường, ném đá vào xe của Tổng thống Noboa khi ông đến tỉnh Canar, miền trung Ecuador để công bố các dự án cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa xuất hiện tại sự kiện ngày 7.10. Xe chở ông (màu đen phía sau) có nhiều vết lõm và vết nứt trên cửa sổ khi đoàn xe đi qua khu vực hàng trăm người biểu tình ném đá ẢNH: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG ECUADOR

Bộ trưởng Môi trường và Năng lượng Ecuador Ines Manzano cho biết 5 người đã bị bắt với cáo buộc mưu sát Tổng thống Noboa. Ông Manzano nói rằng trên xe chở tổng thống đã có vết do đạn bắn. Vụ việc xảy ra vào chiều 7.10 theo giờ địa phương.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Cuenca, tỉnh Azuay sau vụ việc trên, ông Noboa nói rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho những hành động như vậy. “Đừng noi theo gương xấu của những người muốn ngăn cản chúng tôi tham dự sự kiện này với các bạn”, Reuters dẫn lời ông Noboa nói.

Chính phủ một số nước khu vực như Costa Rica, Honduras và Panama cũng đã lên án vụ tấn công đoàn xe tổng thống Ecuador ngày 7.10.

Một chiếc xe khác trong đoàn xe tháp tùng Tổng thống Noboa bị vỡ kính nghiêm trọng ẢNH: VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG ECUADOR

Mới đây, vào tháng 9, đoàn xe chở Tổng thống Daniel Noboa cũng bị khoảng 350 người vây quanh và tấn công tại tỉnh Imbabura. Giới chức cho biết những người tấn công đã ném đá, bom xăng và pháo hoa.

Tổng thống Noboa (37 tuổi) đã ký sắc lệnh hủy trợ cấp dầu diesel vào giữa tháng 9. Chính phủ của ông cũng triển khai các biện pháp khẩn cấp để duy trì trật tự ở một số tỉnh. Chính sách ngừng trợ cấp dầu đã vấp phải phản ứng tiêu cực từ một bộ phận dân cư.

