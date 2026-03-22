Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xe công cộng bị giữ vì khách 'dính' cồn, doanh nghiệp có phải 'gánh' hậu quả?

Nguyễn Trường
22/03/2026 16:56 GMT+7

Một người đàn ông ở Hà Nội dù có nồng độ cồn trong cơ thể nhưng vẫn đi xe đạp điện công cộng rồi bị xử phạt, tạm giữ phương tiện. Vậy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng có phải 'gánh hộ' hậu quả pháp lý này?

Sẽ tiến hành các biện pháp để hạn chế thiệt hại

Mới đây, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.Hà Nội) phối hợp với Công an P.Ngọc Hà kiểm tra nồng độ cồn anh P.H.T (trú tại Hà Nội) khi anh đang điều khiển xe đạp điện công cộng trên đường Liễu Giai.

Xe đạp điện công cộng do anh T. điều khiển bị tạm giữ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định anh T. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,207 mg/lít khí thở. Với vi phạm trên, tổ công tác đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ phương tiện.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đỗ Bá Quân, đại diện CTCP Vận tải số Trí Nam, cho biết đây là lần đầu tiên đơn vị gặp phải tình huống lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý hành khách có nồng độ cồn và đang sử dụng xe đạp điện công cộng của công ty.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ lực lượng chức năng, phía công ty đã liên hệ khách hàng và nhận được phản hồi trong thời gian tới, khách hàng sẽ lên cơ quan công an làm việc và lấy lại phương tiện để trao trả cho công ty.

Ông Quân cho biết, công ty triển khai dịch vụ xe đạp công cộng theo hình thức bán vé lượt, vé ngày, vé tháng kèm thời lượng sử dụng. Khi giá trị vé sắp hết thì có cảnh báo gửi đến khách hàng để mang xe đến trả hoặc mua thêm vé để sử dụng tiếp.

Ngoài ra, điều khoản dịch vụ đã quy định người thuê xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm pháp luật. Đồng thời, khách hàng cũng có trách nhiệm phải bảo quản tài sản thuê và trả phương tiện về đúng nơi quy định.

"Đối với trường hợp bị công an tạm giữ phương tiện như trên, do phát sinh lần đầu nên công ty cũng sẽ tiến hành các biện pháp để làm sao hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất", ông Quân chia sẻ thêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông ở Hà Nội

Người thuê xe đạp điện công cộng phải chịu trách nhiệm gì?

Phân tích về tình huống pháp lý nêu trên, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam, cho biết khách hàng khi thuê xe đạp điện công cộng mà bị phát hiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông thì sẽ là người trực tiếp chịu trách nhiệm nộp phạt vi phạm hành chính.

Theo đó, mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm từ 80.000 - 600.000 đồng, tùy theo nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở. Đồng thời bị áp dụng hình phạt bổ sung như tạm giữ phương tiện…

Trong trường hợp phương tiện là xe thuê thì chủ xe (cá nhân hoặc tổ chức) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an, cung cấp thông tin và hợp đồng thuê để lực lượng chức năng chuyển trách nhiệm sang cho người thuê.

"Do đó, nếu có hợp đồng thuê xe thì người thuê xe đạp điện phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí thuê trong thời gian xe bị tạm giữ, thậm chí phải bồi thường nếu xe bị hỏng hóc, hư hại", ông Hậu nói.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu nhấn mạnh, việc lập hợp đồng thuê xe rõ ràng, đầy đủ thông tin là rất quan trọng nhằm tránh rủi ro pháp lý.

Bởi lẽ, trong trường hợp không có hợp đồng, chủ xe có thể phải tự khắc phục hậu quả vi phạm hành chính hoặc bồi thường thiệt hại do phương tiện gây ra, sau đó mới có thể khởi kiện dân sự để yêu cầu người thuê xe hoàn trả chi phí.

"Do đó, các chủ xe được khuyến nghị cần lưu giữ đầy đủ hồ sơ, hợp đồng thuê và thông tin người thuê để bảo vệ quyền lợi của mình trong các tình huống phát sinh", luật sư Hậu phân tích.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận