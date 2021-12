Xe container chuyển làn suýt gây tai nạn với xe tải: Lỗi tài xế nào?

Một đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm khi một xe container chuyển làn ẩu, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng với một xe tải phía sau, khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc, đồng thời có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 7 giờ sáng 28.12.2021 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, TP. HCM.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên xe tải ghi lại được, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, hướng về ngã 4 An Sương. Khi đang nhấn ga vượt một xe tải khác trên làn bên trái, tài xế giật mình khi nhìn thấy ở làn phía bên phải bất ngờ xuất hiện một xe container đang chuyển làn rất nhanh mà không hề quan sát phía sau.

Tình huống lái xe bất chấp của tài xế container khiến người lái xe tải một phen hú vía. May mắn, xe tải sau đó vẫn phanh lại kịp thời, không dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.





Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống giao thông “rùng rợn” nói trên sau đó được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội, thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Đáng chú ý, nhiều cư dân mạng bày tỏ quan điểm trái chiều về tình huống xử lý của hai tài xế.

Một số cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về tài xế container khi lái xe chuyển làn quá ẩu, không hề có dấu hiệu quan sát các phương tiện phía sau. Facebook Bảo Quân Trần bình luận: “Xe container dài cả vài chục thước mà chuyển làn ẩu thế thì có ngày hại người khác. Đã vậy còn đi vào làn trong, giành đường với cả xe máy”. Tài khoản Vinh Lê viết: “Chuyển làn phải quan sát, đảm bảo an toàn. Chứ thích thì qua thế thì có ngày tai nạn lại bảo tại số”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng không đồng tình với cách lái xe liều lĩnh của tài xế xe tải gắn camera hành trình. Facebook Hoàng Hải phân tích: “Bác vượt thế là bác sai. Bác vượt trong trường hợp không an toàn. Bên kia họ cũng xin chuyển làn rồi, thấy an toàn họ mới chuyển hướng, ai ngờ bác chen lên”. Đồng quan điểm, tài khoản Lê Hữu bình luận: “Quả này không nhường cho người ta còn muốn sao nữa?”. Nick name Út bày tỏ: “Nếu là em thì em sẽ nhường, vì khoảng cách đủ xa để giảm tốc độ mà vừa giảm kẹt xe cho làn xe máy”.