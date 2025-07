Xe container va ngã cây xanh trên đường Trần Văn Giàu: Ai đúng, ai sai?

Hơn 18 giờ ngày 3.7, Công an xã Bình Lợi (TP.HCM) phối hợp Đội CSGT An Lạc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết hiện trường xe container va trúng cây xanh, khiến cây ngã đè phương tiện này trên đường Trần Văn Giàu.

Hiện trường xe container va ngã cây xanh trên đường Trần Văn Giàu ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 13 giờ cùng ngày, anh N. điều khiển xe container biển số 51D - 101.xx, chạy trên đường Trần Văn Giàu, hướng từ Cầu Xáng về cầu Bà Lát.

Khi còn cách đường Kênh A khoảng 200 m (xã Bình Lợi, TP.HCM) thì thùng xe container va vào cây xanh bên đường làm cây ngã, đè lên đầu xe gây hư hỏng.

Tại hiện trường, trao đổi với Báo Thanh Niên, tài xế N. cho biết, thời điểm trên, xe anh chạy trên đường Trần Văn Giàu ở làn ngoài cùng, sát dải phân cách giữa 2 chiều đường. Lúc này, anh N. thấy phía trước có CSGT và ra hiệu dừng xe nên chuyển làn, tấp xe vào lề phải, theo hướng di chuyển.

Trong lúc tấp xe vào lề thì thùng container va trúng cây xanh bên đường. Cây xanh cao cả chục mét bật gốc, ngã đè lên phần đầu kéo của xe, gây móp méo.

Sau khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý cây xanh trên tuyến đường này cũng có mặt ghi nhận sự việc.

Cũng theo anh N. cây xanh trên "nhô" (nghiêng) ra đường mới dẫn đến việc xe anh va trúng. Việc đơn vị quản lý cây xanh tại đây yêu cầu anh bồi thường khiến anh bức xúc.

"Xe của tôi không vượt quá giới hạn chiều cao, di chuyển đúng theo quy định nhưng va trúng cây. Như vậy, cây ở đây chăm sóc, cắt tỉa cành có đúng quy định", anh N. nói.

Từ camera hành trình trên xe cho thấy, anh N. chuyển làn, tấp xe vào lề một cách chậm rãi.

Xe container đang tấp vào lề thì va cây xanh, ngã cây ẢNH: TRẦN KHA

Hàng cây xanh trồng trên đường Trần Văn Giàu gần hiện trường xe container va trúng cây xanh ẢNH: TRẦN KHA

Không hài lòng việc bị yêu cầu bồi thường cây ngã, anh N. đã đến trụ sở Công an xã Bình Lợi trình báo để can thiệp, xử lý.

Đến chiều tối cùng ngày, vụ xe container va cây xanh ngã trên đường Trần Văn Giàu vẫn đang được lực lượng chức năng giải quyết.