'Xe dân chơi' BMW 430i Gran Coupe 2022 chính hãng về Việt Nam

Nối tiếp người anh em BMW 430i Convertible mui trần trình làng hồi tháng 10.2021, mẫu coupe 4 cửa BMW 430i Gran Coupe đã về Việt Nam và bắt đầu giao xe cho những người mua đầu tiên.

Về thiết kế, BMW 4-Series Gran Coupe (4GC) có nhiều điểm chung với mẫu xe điện BMW i4 khi chúng dùng chung tay nắm cửa phẳng, các ô cửa kính và 3/4 đuôi xe phía sau gần giống nhau. Điểm khác biệt đáng chú ý duy nhất ở phía sau xe là ống xả trên các mẫu BMW 4-Series Gran Coupe cũng như thiết kế kiểu 4 cửa như sedan thay vì chỉ 2 cửa như dòng xe coupe truyền thống.

Kích thước BMW 4-Series Gran Coupe cũng tương đương với BMW i4 với chiều dài 4.783 mm, rộng 1.852 mm và cao 1.442 mm. Chiều rộng vệt bánh trước và sau lần lượt 1.595 mm và 1.623 mm, rộng hơn 3-Series khoảng 6 mm và 19 mm. Chiều dài cơ sở 2.856 mm, dài hơn 46 mm so với thế hệ trước đó và dài hơn 5 mm so với BMW 3-Series. Dung tích khoang hành lý trên BMW 4-Series Gran Coupe lớn hơn 30 lít so với BMW 4-Series Coupe thông thường, ở mức 470 lít, có thể mở rộng lên 1.290 lít khi gập hàng ghế sau (chia 40:20:40).

Lưới tản nhiệt hình quả thận ngoại cỡ trên BMW 4-Series Gran Coupe tăng kích thước theo chiều dọc tương tự như trên phiên bản BMW 4-Series Coupe. Đèn pha BMW Laser Light tiên tiến được trang bị tiêu chuẩn cho BMW 430i Gran Coupe tại thị trường Việt Nam. Đèn được thiết kế với các thanh LED phía sau cho khả năng chiếu sáng đồng nhất để tái tạo hình chữ L.





Ngoài ra, phiên bản BMW 430i Gran Coupe bán ra thị trường Việt Nam cũng lắp sẵn gói M Sport với bodykit thể thao, mâm 858 M 18 inch, phanh cùng vi sai cầu sau M Sport, viền ngoại thất tối màu... Gói này cũng bổ sung cho nội thất ghế thể thao cao cấp có chức năng chỉnh điện và nhớ vị trí ghế trước, dây đai an toàn M Sport, vô lăng thể thao, ngay cả phần nẹp bệ cửa khi bước vào xe cũng có logo M Sport nổi bật.

Thiết kế khoang lái tập trung vào người lái, nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn 12,3 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch. Hệ thống giải trí với dàn âm thanh vòm Harman Kardon tiêu chuẩn đi kèm 12 loa và bộ khuếch đại 7 kênh kỹ thuật số cung cấp công suất 408 watt.

Động cơ xăng 4 xi-lanh 2.0L với công nghệ TwinPower Turbo giúp BMW 430i Gran Coupe tại Việt Nam tạo ra công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số Steptronic Sport 8 cấp cho phép chuyển tiếp mô-men xoắn truyền động từ động cơ với các đặc tính sang số được tối ưu hóa và mang lại hiệu quả cao hơn. Hệ thống treo thích ứng Adaptive M là trang bị tiêu chuẩn trên BMW 430 Gran Coupe. Đi kèm với đó là bộ giảm chấn điều khiển điện tử và hệ thống lái thể thao biến thiên.

Tại thị trường Việt Nam, BMW 430i Gran Coupe chính hãng có giá 3,199 tỉ đồng, rẻ hơn mẫu sedan hạng E - BMW 530i M Sport (giá 3,289 tỉ đồng) 90 triệu đồng. Đổi lại, người mua sẽ sở hữu chiếc xe nhỏ gọn hơn nhưng trang bị cao cấp tương tự và gói gọn trong kiểu dáng coupe 4 cửa đậm "chất chơi" hơn.