Xe đạp Việt Nam vượt nghịch cảnh, Nguyễn Thị Thật hồi hộp chờ ‘ngựa chiến’

Tấm HCV đặc biệt

Hôm qua 9.2, tay đua 61 tuổi Hoàng Hải Nam vẫn còn ngất ngây với tấm HCV mà mình đoạt được tại giải vô địch xe đạp đường trường châu Á nội dung lão tướng (U.60) diễn ra ngày 8.2 tại Thái Lan. Lần đầu tiên đại diện xe đạp phong trào VN "mang chuông đi đánh xứ người" trở thành kỷ niệm đáng nhớ với cua rơ này. Do thi đấu nội dung cá nhân tính giờ nên ông Nam sang Thái Lan sớm trong khi nhóm 8 VĐV phong trào còn lại thi đấu muộn hơn. Từ Hà Nội, tay đua này bay sang Bangkok, nhập nhóm với đội tuyển xe đạp VN từ Đà Nẵng, TP.HCM rồi cùng di chuyển về địa điểm thi đấu. Xe đạp đua cùng trang thiết bị của ông di chuyển chung xe tải với trang thiết bị đội tuyển VN, do đó cũng bị cháy rụi.

Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía chủ nhà Thái Lan, cua rơ Hoàng Hải Nam được cho mượn xe, mũ bảo hiểm, bình nước còn giày chuyên dụng thi đấu thì 1 tiếng trước giờ tranh tài mới được phía chủ nhà Thái Lan cho mượn một đôi phù hợp. Vừa thở phào khi có đủ trang thiết bị cần thiết để thi đấu, cua rơ này lại gặp sự cố khi số đeo mà ban tổ chức cấp cho ông để đua lại khác với số trong danh sách xuất phát. "Phải giải thích tới lui với trọng tài về lỗi này của ban tổ chức, thậm chí trọng tài bấm giờ rồi mà tôi còn chưa được xuất phát thi đấu. Ngoài ra, 3 phút trước khi thi đấu tôi mới biết có sự thay đổi lộ trình từ 21,4 km xuống còn 10,7 km nên cũng phải lập tức tính toán thay đổi chiến thuật đua", tay đua này cho biết.

Cua rơ Hoàng Hải Nam vượt khó lên đỉnh châu Á ẢNH: THAI CYCLING

"Hy vọng thành tích mà tôi đạt được sẽ tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ VN tranh tài những ngày tới. Cảm ơn tình cảm mà đoàn VN cũng như người hâm mộ đã động viên chia sẻ cho tôi và đội tuyển xe đạp VN lần này. Tôi rất vui với tấm HCV đặc biệt ở một giải đấu mà tôi không thể quên", cua rơ Hoàng Hải Nam chia sẻ.

Nguyễn Thị Thật có xe xịn

Cũng hôm qua từ Thái Lan, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Trưởng đoàn VN dự giải châu Á, cho biết tay đua chủ lực từng 3 lần vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật bị đau họng phải đến bệnh viện kiểm tra, uống thuốc chữa trị. Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp VN mong cô sớm bình phục để có được phong độ tốt cho ngày thi đấu quan trọng 15.2.

Hôm nay 10.2, CLB Tập đoàn Lộc Trời An Giang (đơn vị chủ quản của Nguyễn Thị Thật) gửi sang Thái Lan 4 xe đua chuyên dụng đường trường để Thật cùng các đồng đội Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân thi đấu, hướng đến mục tiêu chinh phục tấm HCV ở nội dung đường trường nữ. Đơn vị TP.HCM cũng sắm xe mới trị giá khoảng 200 triệu đồng cho tay đua Nguyễn Tuấn Vũ. "Chiến mã" này cũng kịp gửi sang Thái Lan cho anh tranh tài những ngày tới. So với nội dung của nữ, đội VN sẽ phải cạnh tranh quyết liệt ở nội dung của nam do đối đầu nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên với tinh thần vượt khó, đội tuyển xe đạp VN hứa hẹn gặt hái thêm thành tích cao ở giải vô địch châu Á lần này.

