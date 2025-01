Xe đầu kéo cán tử vong người phụ nữ ở TP.Thủ Đức

Ngày 20.1, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo với xe máy làm một người tử vong thương tâm.

Theo nguồn tin, danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.T.T (52 tuổi, quê Thái Bình), sống tại Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Hiện trường vụ tai nạn làm người phụ nữ tử vong tại TP.Thủ Đức, TP.HCM ẢNH: CTV

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nam tài xế chạy xe đầu kéo biển số tỉnh Bình Dương trên xa lộ Hà Nội (hướng từ cầu vượt Trạm 2 về đường Đỗ Mười) thì xảy ra va chạm với xe máy do bà T. cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm làm nạn nhân ngã xuống đường, bị xe đầu kéo cán qua người. Nạn nhân bị thương rất nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đội CSGT Rạch Chiếc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, sáng 18.1, tại khu vực cầu Phú Hữu (TP.Thủ Đức), lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông tử vong trong làn ô tô (hướng từ Khu công nghệ cao TP.HCM đi Q.7).