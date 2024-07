Xe đầu kéo cuốn xe máy vào gầm, người đàn ông tử vong

Hơn 11 giờ ngày 17.7, Công an H.Bình Chánh phối hợp Trạm CSGT Tân Túc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy xảy ra trên quốc lộ 1 (xã An Phú Tây).



Hiện trường vụ tai nạn TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe đầu kéo (biển số 72H - 012.xx) do nam tài xế điều khiển chạy trên quốc lộ 1, hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM.

Lúc này, trời đang mưa. Khi đến cầu vượt nút giao Bình Thuận (H.Bình Chánh, TP.HCM) tài xế cho xe chuyển hướng, rẽ phải để vào đường Nguyễn Văn Linh thì xảy ra va chạm với xe máy (biển số 94K1 - 657.xx) do người đàn ông trung niên cầm lái, lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, chiếc xe máy bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, đẩy đi một đoạn khiến người đàn ông chạy xe máy tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn này làm giao thông cửa ngõ phía tây ra vào TP.HCM qua địa bàn H.Bình Chánh bị ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt cho phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ vụ tai nạn cũng như danh tính người gặp nạn.

Theo người dân, quốc lộ 1 và đường Nguyễn Văn Linh (đoạn qua vòng xoay Nguyễn Văn Linh, H.Bình Chánh) trước đây thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn do mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, phương tiện di chuyển lộn xộn.



Vừa qua, lực lượng chức năng cho phân luồng giao thông và lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông cũng như dải phân cách tại đây để tránh phương tiện chuyển hướng đột ngột.

Ngoài các giải pháp trên, theo người dân, để tránh sự cố tai nạn trên đường người tham gia giao thông cần tuân thủ nghiêm luật giao thông, đặc biệt chú ý quan sát kỹ khi qua giao lộ để đảm bảo an toàn cho mình và người khác.