Xe điện MOVE: Từ loạt xe hiệu năng cao đến nền tảng niềm tin của người dùng

Smart MOVE Collection: Khởi đầu bằng những lựa chọn khác biệt

Ngày 13.8.2026, MOVE ra mắt đồng loạt 5 mẫu xe máy điện hiệu năng cao thuộc BST Smart MOVE, gồm Boss, Mission, Thinking, Target và Target S. Bộ sưu tập mang đến nhiều lựa chọn phong cách, từ sang trọng, đẳng cấp đến cổ điển, thời thượng hay năng động, mạnh mẽ.

Bên cạnh thiết kế, Smart MOVE còn chú trọng hiệu năng và nhu cầu di chuyển thực tế. Trong đó, quãng đường lên đến 250 km và tốc độ tối đa 85km/h là những điểm nhấn đáng chú ý.

Là một thương hiệu hoàn toàn mới trên thị trường, MOVE không tránh khỏi sự hoài nghi ban đầu cùng tâm lý cân nhắc kỹ lưỡng từ phía người tiêu dùng ở nhiều khía cạnh: Nguồn gốc, chất lượng, khả năng tiếp cận và dịch vụ sau bán hàng,.. Dù vậy, xe điện MOVE vẫn nhanh chóng chinh phục khách hàng và ghi nhận hàng nghìn đơn đặt hàng ngay sau khi ra mắt nhờ vào nền tảng vững chắc sẵn có.

Xe điện MOVE ra mắt BST Smart MOVE.

Năng lực sản xuất trong nước, nền tảng cho chất lượng

BST Smart MOVE được sản xuất tại hệ thống nhà máy MOVE ở Việt Nam. Với 3 nhà máy có tổng quy mô hơn 100.000 m², thương hiệu đầu tư vào chuỗi giá trị từ nghiên cứu và phát triển (R&D) đến sản xuất, từng bước xây dựng nền tảng chủ động cho hoạt động phát triển sản phẩm.

MOVE đồng thời thừa hưởng nền tảng kinh nghiệm về công nghệ, vận hành và dịch vụ khách hàng từ hệ sinh thái cùng Kingsport - thương hiệu có gần 20 năm phát triển trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và thiết bị thể thao. Các tiêu chuẩn quản lý chất lượng và môi trường như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 cũng góp phần thể hiện định hướng phát triển bài bản của doanh nghiệp.

BST Smart MOVE được sản xuất tại hệ thống nhà máy MOVE ở Việt Nam

Hơn 300 showroom, đưa trải nghiệm đến gần khách hàng

Nếu nhà máy là nền tảng phía sau sản phẩm, showroom là nơi khách hàng trực tiếp trải nghiệm và kiểm chứng lựa chọn của mình. Với hơn 300 showroom trên toàn quốc, MOVE tạo điều kiện để người dùng xem xe, tìm hiểu thông tin và lái thử thuận tiện hơn.

Anh N.K.V chia sẻ: "Tôi thích việc được đến showroom xem xe trực tiếp và lái thử trước khi quyết định. Nhiều khi cũng muốn lái thử để trải nghiệm thực tế nhưng lại ngại đi xa, nên việc có thể đến showroom thuận tiện là một điểm cộng lớn. Các mẫu Smart MOVE có thiết kế đẹp, nhiều lựa chọn, nhân viên cũng tư vấn khá kỹ nên tôi cảm thấy yên tâm hơn khi chọn xe".

Mạng lưới hơn 300 điểm bán phân phối rộng khắp không chỉ giúp khách hàng tiếp cận sản phẩm mà còn tạo điều kiện kết nối với MOVE khi cần hỗ trợ trong quá trình sử dụng.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm các mẫu xe thuộc BST Smart MOVE

Hậu mãi dài hạn, đồng hành cùng khách hàng

Với xe điện, người dùng còn quan tâm đến tuổi thọ pin, độ bền khung sườn và chi phí bảo dưỡng. Vì vậy, chính sách hậu mãi là yếu tố quan trọng giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn.

MOVE triển khai chính sách bảo hành lên đến 10 năm đối với pin và khung sườn theo từng dòng xe, cùng dịch vụ bảo trì trọn đời và giao xe miễn phí tận nơi. Đội ngũ kỹ thuật viên và hệ thống hỗ trợ chuyên nghiệp kế thừa từ Kingsport, với mức độ phủ sóng dày đặc trên toàn quốc hướng đến việc giúp khách hàng thuận tiện hơn khi cần kiểm tra, bảo trì và xử lý các vấn đề kỹ thuật xuyên suốt, không chỉ dừng lại ở thời điểm giao xe.

Chị V.N.A chia sẻ: "Điều khiến tôi yên tâm là MOVE có hệ thống cửa hàng nhiều, nên khi cần tư vấn hay hỗ trợ, tôi biết mình có thể tìm đến đâu. Đội ngũ nhân viên cũng chuyên nghiệp, nhiệt tình, giúp tôi an tâm hơn trong quá trình sử dụng xe".

Đội ngũ kỹ thuật MOVE tận tâm hỗ trợ khách hàng

Xây dựng niềm tin bằng năng lực thực tế

MOVE cho thấy định hướng phát triển đồng bộ giữa sản phẩm, sản xuất, phân phối và dịch vụ hậu mãi. Đây cũng là những yếu tố giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở đánh giá một thương hiệu mới trên thị trường.

MOVE với hơn 300 hệ thống cửa hàng trên toàn quốc

Trong thị trường xe điện ngày càng có nhiều lựa chọn, niềm tin được hình thành từ chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế. Với MOVE, BST Smart MOVE là bước khởi đầu cho hành trình đó.