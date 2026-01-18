Xe điện toàn cầu tăng trưởng kỷ lục, Việt Nam là 'ngôi sao đang lên'

Xe điện tiếp tục 'lội ngược dòng', tăng trưởng mạnh mẽ

Dữ liệu của BMI và Rho Motion vừa công bố cho thấy: Trong năm 2025, thị trường ô tô toàn cầu ghi nhận tốc độ tăng trưởng chậm, với doanh số 91,4 triệu xe, chỉ tăng 1,7% so với năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu đến từ tác động của các cuộc chiến thuế quan và mặt bằng lãi suất cao, làm suy giảm đáng kể nhu cầu và sự sẵn sàng chi tiêu đối với ô tô.

Các quốc gia trên thế giới vẫn đang theo đuổi mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ sang giao thông xanh ẢNH: BLOOMBERG

Tuy nhiên, lượng đăng ký ô tô điện trên toàn cầu, được xem là chỉ báo thay thế cho doanh số, đã tăng 6% trong tháng 12.2025, đạt gần 2,1 triệu xe. Kết quả này nâng tổng số xe điện đăng ký trong cả năm 2025 lên 20,7 triệu chiếc - nhiều hơn 3,6 triệu chiếc so với năm 2024.

Điều này cho thấy, mặc dù giai đoạn vừa qua thế giới chứng kiến nhiều thay đổi chính sách mang tính bước ngoặt, trong đó nổi bật là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược quan điểm về điện hóa và Liên minh châu Âu (EU) nới lỏng các tiêu chuẩn khí thải, song đà điện hóa toàn cầu vẫn chưa hề hạ nhiệt. Tốc độ tăng trưởng chỉ đang diễn ra không đồng đều giữa các khu vực, chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách và hành vi tiêu dùng địa phương.

Cụ thể, tại Ấn Độ - quốc gia đông dân nhất thế giới - xe điện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ. Theo Indiatimes, năm 2025, doanh số xe điện tại nước này tăng tới 77%, đạt 176.817 xe, cho thấy nhu cầu đối với phương tiện không phát thải đang gia tăng mạnh. Đà tăng trưởng này đến từ sự tham gia tích cực của các hãng xe lớn, cùng với chính sách ưu đãi và việc mở rộng hạ tầng sạc.

Sự phát triển nhanh của xe điện tại Ấn Độ phản ánh xu hướng chung: Xe điện không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà đang dần trở thành phương tiện phổ biến trong đời sống đô thị.

Indiatimes cũng đưa ra một ví dụ điển hình là thành phố Chandigarh (khoảng 1,1 triệu dân) ở miền bắc Ấn Độ. Trong vòng 5 năm, số xe điện đăng ký tại đây tăng từ 1.089 xe năm 2021 lên hơn 17.400 xe năm 2025, tương đương tăng gấp 16 lần.

Đi cùng với đó là hiệu quả môi trường rõ rệt. Lượng khí CO2 được cắt giảm nhờ xe điện tại Chandigarh tăng gấp 26 lần trong cùng giai đoạn. Con số này cho thấy việc thay thế phương tiện chạy xăng bằng xe điện có tác động trực tiếp và đo đếm được trong cải thiện chất lượng không khí đô thị.

Theo Theevreport, không chỉ ở các nước đang phát triển, châu Âu ghi nhận mức tăng mạnh 34% trong tháng 12.2025, lên hơn 450.000 xe, và tăng 33% cho cả năm. Riêng tại Anh, dự báo cho thấy doanh số xe điện năm 2026 có thể đạt khoảng 580.000 chiếc, chiếm 29% tổng số xe mới bán ra, tăng đáng kể so với năm 2025.

Tại các thị trường còn lại trên thế giới, doanh số ô tô điện tăng 41% trong tháng 12, đạt hơn 160.000 xe, và tăng 48% trong năm 2025.

Các dự báo chỉ ra rằng rằng, thế giới sẽ tiêu thụ khoảng 23,9 triệu xe điện trong năm 2026, tương ứng mức tăng 15,7%. Điều này phản ánh việc xe điện đã bước ra khỏi "thị trường ngách", trở thành lựa chọn phổ biến của người tiêu dùng, nhờ sự kết hợp giữa chính sách môi trường nghiêm ngặt, ưu đãi tài chính và hệ thống hạ tầng sạc ngày càng hoàn thiện.

Việt Nam nổi lên như một điểm sáng

Trong xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu, dù đi sau nhưng Việt Nam đang tận dụng rất tốt mọi cơ hội để nổi lên mạnh mẽ, trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới.

Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực và trên thế giới về tốc độ chuyển đổi sang xe điện

Từ mức thấp, thị phần xe điện ở Việt Nam đã vươn lên gần 40%, vượt cả châu Âu, Mỹ, và Vương quốc Anh về tốc độ tăng trưởng. Xe buýt điện, xe máy điện, taxi điện đang dần thay thế phương tiện truyền thống. Số lượng ô tô con và xe buýt điện tăng trưởng mạnh mẽ, với hơn 183.000 ô tô điện và 974 xe buýt điện lưu hành tính đến hết năm 2025.

Đáng chú ý, tăng trưởng xanh của Việt Nam được đánh giá là bền vững bởi sức bật thần tốc này được dẫn dắt bởi thương hiệu nội địa - VinFast. Tháng 12.2025 ghi nhận mức doanh số kỷ lục mà một hãng xe từng đạt được trong một tháng tại thị trường Việt Nam, với 27.649 xe ô tô điện VinFast đến tay khách hàng. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong tháng cuối năm đã góp phần tạo ra "kỷ lục của kỷ lục" - với tổng cộng 175.099 xe ô tô điện VinFast được bán ra thị trường Việt Nam trong năm qua, giúp thương hiệu quốc dân VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng thứ 15 liên tiếp.

Mức doanh số của hãng xe này trong năm 2025 đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng ô tô của một thương hiệu bán ra thị trường Việt Nam từ trước đến nay, thậm chí cao gần gấp đôi so với kỷ lục cũ của những hãng xe nước ngoài.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó tổng giám đốc Kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu khẳng định: "Đây không chỉ là kết quả của những nỗ lực chinh phục khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt của VinFast trong cuộc cách mạng giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Tôi tin rằng với niềm tin và sự ủng hộ ngày càng tăng của người dân, Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia đi đầu trong khu vực và trên thế giới về tốc độ chuyển đổi sang xe điện".

Không chỉ thống lĩnh thị trường nội địa, VinFast còn từng bước mở rộng ra quốc tế, đưa thương hiệu xe điện Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp xanh. Điều này cho thấy Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ, mà đang dần trở thành một trung tâm sản xuất và phát triển xe điện.

Theo cam kết tại COP26, Việt Nam sẽ loại bỏ hoàn toàn xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040 và thay thế bằng xe không phát thải, bao gồm ô tô, xe máy và xe buýt điện hoặc chạy bằng hydro, vào năm 2050. Cam kết mạnh mẽ này đã đưa ngành giao thông xanh của Việt Nam trở thành trọng tâm trong các chính sách phát triển bền vững. Chính phủ đặt kỳ vọng chuyển đổi này sẽ tạo ra 6,5 triệu việc làm mới trên toàn chuỗi giá trị tại Việt Nam đến năm 2050.

Với đà tăng trưởng hiện nay và vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong nước, Việt Nam có cơ sở để khẳng định vị thế một trong những quốc gia đi đầu xu hướng chuyển đổi xanh về giao thông, đóng góp tích cực vào nỗ lực giảm phát thải và cải thiện chất lượng không khí toàn cầu.



