Xe điện Xiaomi bị triệu hồi sau chưa đầy 1 năm ra mắt

Sự cố này được phát hiện vào tháng 11.2024 nhưng Xiaomi phải đợi đến tháng 1.2025 mới có thể chuẩn bị giải pháp để khắc phục. Theo thông tin từ trang Carnewschina, các mẫu xe bị triệu hồi là dòng SU7 gây sốt trên thị trường, với các phiên bản triệu hồi có số sê-ri BJ7000MBEVR2, XMA7000MBEVR2 và XMA7000MBEVR5.

Xiaomi SU7 được bán ra thị trường từ tháng 3.2024 ẢNH: XIAOMI

Nguyên nhân gây ra lỗi phần mềm trên Xiaomi SU7

Lỗi phát sinh do sự không đồng bộ hóa thời gian của dịch vụ đám mây, dẫn đến sự cố trong hệ thống đỗ xe tự động. Nhân viên công ty cho biết các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện thông qua dịch vụ đám mây cùng với các biện pháp bảo vệ bổ sung nhằm đảm bảo hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh hoạt động ổn định.

Tất cả các biện pháp này đã trải qua 2 tháng xác minh để đảm bảo tính an toàn và đáng tin cậy. Sau khi triệu hồi, các chủ sở hữu xe Xiaomi SU7 sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm qua giao thức OTA (Over The Air) giúp họ dễ dàng nâng cấp mà không cần đến trung tâm hỗ trợ khách hàng.

Xiaomi SU7 là dòng xe điện đầu tiên của Xiaomi được ra mắt với các lựa chọn phiên bản Standard, Pro và Max. Phiên bản Standard được trang bị pin 73,6 kWh cho phạm vi hoạt động lên tới 700 km với một lần sạc. Phiên bản Pro với pin 94,3 kWh có thể di chuyển khoảng 830 km với một lần sạc, trong khi phiên bản Max đi kèm hai động cơ mạnh mẽ và pin 101 kWh cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 810 km cho một lần sạc.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 3.2024, dòng Xiaomi SU7 đã đạt doanh số ấn tượng, thậm chí vượt qua cả Model 3 của đối thủ Tesla.