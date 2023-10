Xe đồ ăn vặt mới mở của cặp đôi ở TP.HCM: Khách tìm đến nhờ xem clip

Đó là câu chuyện khởi nghiệp của chị Nguyễn Hoàng Ngãi Ly (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) và anh Hồ Huy Hoàng (23 tuổi). Sau khi nghỉ việc văn phòng, cả hai quyết định cùng nhau mở một chiếc xe bán đồ ăn vặt bán 2 món là bánh tráng lụi và chân gà xốt Thái. Nhờ chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp trên mạng xã hội, anh chị nhận được sự ủng hộ bất ngờ.

Cặp đôi yêu nhau cùng khởi nghiệp

Nằm trên đường Hoàng Sa (Q.1, TP.HCM), xe bán đồ ăn của chị Ngãi Ly và anh Huy Hoàng được bài trí đơn giản và sạch sẽ. Mở bán vào lúc 16 giờ 30 nhưng từ lúc 16 giờ 15 tôi ghé qua đã thấy có 3 - 4 khách đứng đợi.

Anh chị chỉ bán 2 món là bánh tráng lụi chấm mắm me và chân gà sốt Thái. Theo chia sẻ của anh chị, vì chỉ mới mở bán nên anh chị chỉ chuẩn bị một số lượng nhỏ khoảng 100 phần. Chưa đến 2 tiếng là anh chị đã bán hết sạch.

Nhiều thực khách kiên nhẫn xếp hàng đợi. Mộng Tuyền

Một buổi bán hàng của cặp đôi.

Nhiều khách đến sau phải về tay không. "Không phải tụi mình lười, mà do làm không nổi nên mỗi ngày chỉ chuẩn bị được từ 50 phần bánh tráng lụi và 50 phần chân gà sốt Thái. Tụi mình cũng rất buồn khi có nhiều khách đến từ xa nhưng lại không mua được", chị Ly bộc bạch. Món bánh tráng lụi chấm mắm me của quán có giá 30.000 đồng và 40.000 đồng.

Chân gà sốt Thái có giá 50.000 đồng và 70.000 đồng. Tôi nhanh chóng gọi mỗi món một phần để thưởng thức. Bánh tráng lụi được cuốn thành những cuốn to tròn, nhân bánh có thịt heo xay, cà rốt, củ sắn, nấm mèo. Ăn kèm là nước chấm mắm me chua ngọt và xoài non. Chân gà xốt Thái được anh Hoàng trộn sau khi khách gọi, gồm chân gà rút xương, cóc, xoài non, sả tắc. "Hai món đều được mua nguyên liệu, chuẩn bị mới mỗi ngày", anh Hoàng nói.

Quán ghi điểm bởi sự sắp xếp gọn gàng và sạch sẽ Mộng Tuyền

Theo PV quan sát, dù làm còn chậm nhưng hai anh chị phối hợp ăn ý và thái độ rất nhiệt tình nên khách không hề khó chịu khi đợi lâu. Anh chị làm liên tục không có thời gian nghỉ tay, một chốc lại nói với khách "Anh, chị đợi em xíu nha". Khi được hỏi vì sao chọn kinh doanh hai món ăn này, anh Hoàng nói: "Mình nghĩ món bánh tráng lụi còn khá xa lạ với các bạn ở TP này".

Mình thấy ở TP.HCM cũng không quá nhiều nơi bán nên mình chọn món này. Thêm nữa do mẹ Ly làm hai món này rất ngon, Ly cũng được mẹ truyền lại công thức để tự tin khởi nghiệp". Được biết, trước đây gia đình chị Ly cũng bán món chân gà xốt Thái và bánh tráng lụi ở quê nhà, rất được lòng thực khách.

Chị Thanh Tâm (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang đứng xếp hàng đợi món. Chị đã ăn ở đây được 3 lần. "Mình thích ăn món bánh tráng lụi ở đây. Cuốn nào cũng to, ăn thích mê. Hôm bữa mình đi ngang thấy nhiều người đứng đợi nên tò mò ghé ăn thử. Ăn xong là dính tới bây giờ", vị khách nói.

Sống vì ước mơ của mình

"Mình có đọc được một câu là "Nếu bạn không tự xây dựng ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ cho họ". Mình nghĩ rằng bản thân phải thử một lần sống vì ước mơ của mình, sống để thực hiện ước mơ, phải làm để biết mình đi được bao xa. Đó là lý do tại sao xe ăn vặt Chú Beo của chúng mình ra đời", chị Ly tâm sự.

Mỗi ngày, anh chị nhờ một người bạn giúp quay lại quá trình buôn bán và đăng lên mạng xã hội TikTok. Nhờ có những clip hàng trăm nghìn người xem mà xe đồ ăn Chú Beo được biết đến nhiều hơn. "Bản thân mình nghĩ điều khiến tụi mình được ủng hộ chính là câu chuyện khởi nghiệp của hai đứa. Thời gian đầu các bạn đến không phải vì muốn thử món ăn mà là muốn ủng hộ, tiếp sức để tụi mình có thể tiếp tục con đường khởi nghiệp. Mình rất trân quý điều đó", chị Ly chia sẻ.

"Nhiều khách từ Bình Chánh, Thủ Đức tìm đến chúng mình nhờ những clip trên mạng". Chuyện khó khăn nhất của quán là về kinh nghiệm. Cả hai vẫn còn trẻ nên khi khởi nghiệp gặp những khó khăn về mặt bằng, nguồn vốn, nhân lực. Anh chị chia sẻ tuy công việc khởi nghiệp nhiều rủi ro và sẽ mệt nhọc nhưng lại được tự do, thoải mái làm điều mình muốn mà không bị gò bó. Hiện tại, chị Ly còn làm thêm công việc kinh doanh thời trang trên các sàn thương mại điện tử.

Chị Như Quỳnh (29 tuổi, Q.Bình Thạnh) mua một phần chân gà của quán cho biết chị đến quán vì xem video chia sẻ trên mạng xã hội. "Nếu hôm nay mà về ăn thấy ngon thì tôi sẽ còn đến ủng hộ hai bạn tiếp. Vì hai bạn rất nhiệt tình, dễ thương, đồ ăn thì bài trí nhìn sạch sẽ. Tôi luôn muốn ủng hộ các bạn trẻ khởi nghiệp như thế này", chị chia sẻ.

Mỗi ngày bán khoảng 100 hộp. Mộng Tuyền

Chị Ly kể nhiều người nói chị tham công tiếc việc khi làm cùng lúc hai việc. "Nghe xong mình không buồn, mình làm được nhiều việc là mình giỏi mà đúng không? Mình không sinh ra từ vạch đích thì phải cố gắng hơn người ta", chị chia sẻ.

Sắp tới, anh chị cho biết sẽ tìm thêm người phụ để kịp thời đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Cả hai mong muốn sẽ đưa hương vị món ăn của quán đi khắp các tỉnh thành ở Việt Nam.