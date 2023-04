Xe đời cũ BMW 530i số sàn hiếm gặp tại Việt Nam

Với sự yêu thích cảm giác "bận rộn", muốn tự tay điều khiển các bánh răng và kiểm soát hoàn toàn chiếc xe trên đường thì hộp số sàn vẫn có nhiều tín đồ trung thành. Tại Việt Nam, những chiếc xe Đức số sàn như BMW 530i thế hệ E60 này được xem là "của hiếm", được nhiều người săn đón mỗi khi có thông tin rao bán. Đơn cử như chiếc xe đề cập trong bài viết này, ngay sau khi đưa lên "chợ" xe cũ đã nhanh chóng tìm được chủ mới.

BMW 530i thế hệ E60 lăn bánh trên đường phố Việt Nam không nhiều

Thực tế, khi xe trình làng vào năm 2003, E60 5-Series bị nhiều người theo chủ nghĩa thuần túy BMW ghét bỏ, đó là những người không thích hướng thiết kế mới của hãng xe Đức. BMW 5-Series thế hệ thứ 5 chứng kiến khác biệt lớn so với kiểu dáng truyền thống của hãng. Mặc dù vậy, trải qua thời gian dài, thế hệ này vẫn được những người chơi xe đánh giá cao về thiết kế xe.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.841 x 1.846 x 1.468 (mm), chiều dài cơ sở 2.888 mm. Những thông số này đều nhỉnh hơn so với Toyota Camry và thừa rộng rãi để phục vụ một gia đình có 4 hoặc 5 thành viên. Trọng lượng xe đạt 1.605 kg, tương đối nhẹ so với các mẫu xe hiện đại và chỉ nặng hơn thế hệ E39 trước đó khoảng 50 kg dù E60 lớn hơn E39 về mọi thông số kích thước. Dù to lớn nhưng xe có tính khí động học tối ưu với chỉ số cản gió chỉ 0,27 Cd.

Điểm đặc biệt trên chiếc BMW 530i này nằm ở hộp số sàn rất hiếm gặp tại Việt Nam

Đáng tiếc là đa số xe BMW 5-Series nhập về Việt Nam đều loại bỏ rất nhiều tính năng, đơn cử như chiếc BMW 530i này. Xe không có cảm biến đỗ xe, hỗ trợ giữ làn, hệ thống treo thích ứng, đèn xenon "liếc", khởi động rảnh tay (không có nút đóng mở cửa trên tay nắm cửa, người dùng phải đút chìa vào để ấn khởi động xe), ghế lái nửa cơ nửa điện, không sưởi ghế, không hiển thị kính lái, thậm chí gương không tự gập khi khóa xe.

Dù vậy, với những gì trang bị trên chiếc xe này vẫn hơn nhiều xe phổ thông ngày nay. Ghế ngồi bọc da Dakota màu đen có chất lượng tốt. Gỗ ốp trên bảng táp-lô và táp-pi vẫn bóng và bền màu, đây là loại gỗ thật và bắt mắt hơn nhiều so với gỗ ốp của Mercedes-Benz E-Class hay Lexus GS cùng thời.

Xe không kết nối với bluetooth và cổng USB khiến người lái phải kết nối điện thoại bằng dây AUX để nghe nhạc khá bất tiện. Tuy vậy, khoang nội thất BMW 530i E60 vẫn giữ được những phẩm chất xe sang, chủ xe chỉ cần nâng cấp thêm công nghệ cần thiết. Hơn nữa, những tính năng an toàn như 8 túi khí, hệ thống điện tử và khung gầm chắc chắn là những trang bị ít có mẫu xe phổ thông đời mới nào sánh bằng.

Chiếc BMW 530i này rao giá hơn 200 triệu đồng thu hút nhiều người quan tâm



Cung cấp sức mạnh xe là động cơ N53 3.0L có công suất tối đa 255 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Chiếc BMW 530i đời 2007 này đặc biệt ở chỗ nó được trang bị hộp số sàn 6 cấp, "xe hiếm" tại Việt Nam, phù hợp với người muốn sở hữu chiếc sedan cỡ lớn đậm chất xe Đức cùng cảm giác làm chủ hoàn toàn chiếc xe thông qua hộp số.

Dù vậy, người muốn sở hữu xe BMW đời cũ phải có hiểu biết nhất định về xe hơi và luôn dự phòng một khoản tiền để sửa chữa, thay thế phụ tùng. Bỏ ra vài trăm triệu đồng nhưng người dùng sẽ có trải nghiệm tương đương xe tiền tỉ. Chiếc BMW 530i sử dụng hộp số sàn này là một trong những lựa chọn xứng đáng để người dùng có thể "mạo hiểm".