Xe du lịch 50 chỗ va chạm xe máy, 2 người tử vong ở trung tâm TP.HCM

Ngày 15.3, Công an Q.1 (TP.HCM) phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn P.Đa Kao (Q.1) làm 2 người tử vong. Nạn nhân là nam giới 21 tuổi và nữ giới 19 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn làm 2 người tử vong ở trung tâm TP.HCM CTV

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo cô gái chạy trên đường Đinh Tiên Hoàng, hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai về đường Điện Biên Phủ. Khi đến ngay giao lộ đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Đinh Tiên Hoàng (P.Đa Kao), xe khách (lưu thông trên đường Nguyễn Đình Chiểu, hướng từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm về đường Hai Bà Trưng) và xe máy va chạm với nhau. Do cú va chạm mạnh làm 2 người đi xe máy tử vong tại chỗ.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một nguồn tin xác nhận, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông giữa xe du lịch (loại xe 50 chỗ ngồi) với xe máy (do 1 nam thanh niên điều khiển chở 1 bạn nữ) đã xảy ra tại giao lộ Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng khiến 2 người trên xe máy tử vong. Hiện trường vụ tai nạn đến hơn 7 giờ cùng ngày mới được giải tỏa.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT - trật tự Công an Q.1 phối hợp Đội CSGT tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) có mặt phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Công an Q.1 phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người tử vong.