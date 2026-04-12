'Xe ghép' cạnh tranh thiếu công bằng, gây thất thu ngân sách

Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 168/2024 về xử phạt vi phạm TTATGT đường bộ. Một trong những nội dung được đề cập là hành vi không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe (còn gọi là "xe ghép" - PV).

Theo cơ quan soạn thảo, tình trạng "xe ghép" gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách, trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ. Do đó, cơ quan này đề xuất mức phạt với vi phạm này từ 12 - 14 triệu đồng, đồng thời trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Ủng hộ vì tạo sự công bằng

Trao đổi với Thanh Niên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Quyền bày tỏ ủng hộ đối với đề xuất của Bộ Công an.

Ông cho biết, "xe ghép" vốn là vấn đề đã tồn tại từ lâu trong lĩnh vực vận chuyển hành khách. Hiệp hội từng nhiều lần nhận phản ảnh từ các doanh nghiệp là hội viện, đồng thời đã có kiến nghị đến cơ quan nhà nước cần có biện pháp quản lý đối với loại hình này, nhằm bảo đảm TTATGT cũng như sự công bằng trong kinh doanh.

Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam nói, bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào, dù quy mô là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh thì đều phải đăng ký kinh doanh, đồng thời phải chịu nghĩa vụ thuế phát sinh từ doanh thu theo quy định pháp luật.

Với "xe ghép", nếu tài xế không đăng ký kinh doanh, không chấp hành các quy định về thuế thì có thể dẫn tới gây thất thu cho ngân sách, như cơ quan soạn thảo đã nêu.

Điều quan trọng nữa, theo ông Quyền, "xe ghép" tạo ra sự bất bình đẳng. Một doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thông thường, để có thể hoạt động phải tuân thủ rất nhiều quy định, với nhiều loại chi phí phát sinh, từ việc thành lập, vận hành cho đến đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, loại hình "xe ghép" dường như chưa có các quy định điều chỉnh một cách chặt chẽ. Cũng vì thế, "xe ghép" lợi thế hơn về giá cả, tạo ra sự không công bằng trong cạnh tranh với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách thông thường.

"Xe ghép" là gì, vì sao nhiều người ưa thích?

"Xe ghép" (xe tiện chuyến) được hiểu là dịch vụ đi chung xe với người khác, thường áp dụng cho các chuyến đi đường dài giữa các tỉnh, thành phố. Vài năm trở lại đây, "xe ghép" trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều người.

Chị Trần Vi (35 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết hầu hết đều sử dụng dịch vụ "xe ghép" mỗi khi có nhu cầu từ thủ đô về quê ở Ninh Bình.

Lý giải về lựa chọn của mình, người phụ nữ cho rằng "xe ghép" có nhiều ưu điểm: chi phí rẻ (chỉ cần trả tiền theo số lượng chỗ người), thuận lợi (đưa, đón tận nơi), nhanh chóng (số lượng hội nhóm, tài xế "xe ghép" rất đông, có thể gọi bất cứ khi nào)…

Song, theo chị Vi, cũng vì tính chất tự do mà có những "mặt trái" nhất định. Nếu phát sinh tranh chấp hoặc sự cố trong quá trình sử dụng dịch vụ, việc giải quyết sẽ phức tạp hơn, vì chủ yếu giữa cá nhân với cá nhân mà không có "đầu mối chịu trách nhiệm" như đi xe khách thông thường.

Về đề xuất của Bộ Công an, chị Vi nói ủng hộ các chính sách hướng đến bảo đảm TTATGT tốt hơn, đồng thời mong muốn cơ chế giúp "xe ghép" được hoạt động mà vẫn đảm bảo tuân thủ pháp luật, phục vụ lợi ích cho hành khách.

Hiện nay, trên nhiều hội nhóm mạng xã hội về "xe ghép" cũng đang bàn luận rôm rả. Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ vì "thượng tôn pháp luật", có ý kiến còn băn khoăn "đã bỏ chi phí mua xe, đóng các loại thuế phí, vì sao chở khách kiếm thu nhập lại bị xử phạt?".

Anh Thái, người điều phối một hội nhóm xe chở khách tại Hà Nội, thừa nhận bên cạnh những lợi thế đã nêu, "xe ghép" thường ít chịu sự kiểm soát về tốc độ, hành trình cũng như giá cả. Điều này có thể dẫn tới những tiềm ẩn rủi ro nhất định.

Trước đề xuất của Bộ Công an, anh Thái không phản đối, nhưng lo ngại sẽ ảnh hưởng đến giới tài xế "xe ghép", nhất là những người đã đầu tư với số tiền lớn để mua xe chạy dịch vụ. Bởi lẽ, nếu phải tuân thủ như xe kinh doanh vận tải thông thường, "xe ghép" sẽ không còn lợi thế vốn có, khả năng cạnh tranh bị ảnh hưởng. Do đó, người đàn ông kỳ vọng sẽ có giải pháp sao cho hài hòa.