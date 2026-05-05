Xe gia đình đa dụng được ưa chuộng, Toyota kích cầu doanh số Veloz Cross

Đầu tháng 5, hãng xe Nhật Bản tiếp tục là thương hiệu tiên phong công bố kết quả kinh doanh tháng 4 với gần 6.700 xe bán ra thị trường (bao gồm Lexus). Đáng chú ý, mẫu xe Veloz Cross vươn lên trở thành xe bán chạy nhất của Toyota với 1.503 xe, tăng hơn 2 lần so với tháng trước đó. Đây cũng là mức doanh số cao nhất mẫu xe này đạt được kể từ năm 2025 đến nay, giúp hãng Nhật củng cố vị thế trong phân khúc MPV cỡ nhỏ.

Chính sách kích cầu được xem là một trong những lý do giúp mẫu xe này đạt đỉnh doanh số trong tháng 4 vừa qua. Nhằm duy trì vị thế của Veloz Cross, Toyota cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc tiếp tục triển khai ưu đãi gồm: Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quà tặng 1 năm bảo hiểm thân bỏ. Khách hàng tiết kiệm đến 75 triệu đồng khi mua Veloz Cross TOP, 73 triệu đồng với Veloz Cross CVT. Bên cạnh hai ưu đãi trên, khách hàng mua xe theo hình thức trả góp còn được miễn lãi suất vay trong 1 năm đầu. Anh Trung Tín - Tư vấn bán hàng tại đại lý Toyota khu vực TP.HCM cho biết: "Phần lớn khách hàng của tôi mua mẫu xe này theo hình thức trả góp. Bởi vậy, vừa được giảm chi phí lăn bánh vừa không lo tiền lãi trong suốt 1 năm đầu giúp họ nhanh chóng đưa ra quyết định mua xe. Với những bác tài chạy dịch vụ, số tiền lãi tiết kiệm được trong 1 năm là rất đáng quý, giúp nhanh chóng thu hồi vốn".



Một chuyên gia ngành xe nhận định: "Các tháng trước đó, Toyota cũng áp dụng ưu đãi 100% thuế trước bạ nhưng chỉ đến khi có thêm hỗ trợ lãi suất vay 0%/năm cố định trong 1 năm đầu thì mới đạt được mức doanh số ấn tượng hơn 1.500 xe. Hãng Nhật đã và đang xác định đúng mong muốn người dùng và đưa ra bài toán kinh tế phù hợp".

Ra mắt từ tháng 3.2022, Veloz Cross nhanh chóng lọt top xe bán chạy hàng đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ. Với thiết kế 7 chỗ ngồi với hàng ghế 2 có khả năng trượt ngả 60:40, gập phẳng hàng ghế 3 và chế độ sofa tạo ra không gian linh hoạt cho nhu cầu sử dụng của gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ. Gầm cao 20,5cm cùng khối động cơ 1.5L sản sinh công suất tối đa 105 mã lực, mô-men xoắn 138Nm giúp mẫu xe này mạnh mẽ trên nhiều điều kiện vận hành từ đô thị đến đường đèo núi. Kế thừa giá trị cốt lõi của Toyota, Veloz Cross là lựa chọn của sự bền bỉ và tiết kiệm, đã được hàng chục ngàn khách hàng kiểm chứng. Anh Tín cho biết: "Một vài khách hàng ruột của tôi quay lại mua thêm chiếc Veloz Cross để chạy dịch vụ cũng cho biết mẫu xe này bền, chi phí bảo dưỡng thấp và di chuyển đến đâu cũng có đại lý, rất tiện lợi và đỡ mất thời gian. Mức tiêu hao xăng cũng chỉ 5,5-5,7L/100 km".

Bên cạnh đó, mẫu xe này cũng sở hữu những trang bị tiên tiến như phanh tay điện tử, màn hình giải trí cỡ lớn kết nối điện thoại thông minh, sạc không dây…cùng các tính năng an toàn Toyota Safety Sense như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn, đèn chiếu xa tự động, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành giúp Veloz Cross trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc.

Mẫu xe Avanza Premio với mức giá dễ tiếp cận hơn cũng nhận ưu đãi tương tự Veloz Cross trong tháng 5. Ngoài ra, hãng Nhật hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua Vios và Yaris Cross, tất cả các phiên bản. Mức lãi suất chỉ từ 6,99%/năm cố định trong 12 tháng đầu được dành cho khách hàng mua trả góp các mẫu xe Vios, Hilux, phiên bản xăng của Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross. Tất cả các phiên bản Hybrid của hãng cũng áp dụng ưu đãi lãi suất này, cố định trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, chương trình mua xe "trả trước 0 đồng" vẫn được duy trì cho nhóm khách hàng đặc thù là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; nhân viên tại các doanh nghiệp lớn; nhân viên thuộc đối tác, nhà cung cấp, đại lý Toyota.

Các chính sách kể trên giúp Toyota gia tăng lợi thế trong cuộc đua doanh số, khẳng định sức ảnh hưởng của thương hiệu đã có hơn 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam.