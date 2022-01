Xe hiếm Volkswagen Cross Polo rao giá rẻ hơn Suzuki Swift

Tại thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam, Volkswagen Cross Polo có giá lên tới 725 triệu đồng, tương đương các dòng xe sedan và hathback hạng C như KIA Cerato hay Ford Focus. Do định giá bán cao nên số lượng xe bán ra thị trường không nhiều, xe cũ bán lại càng hiếm hơn và cũng khá mất giá so với các mẫu xe đối thủ. Cụ thể, một chiếc Volkswagen Cross Polo đời 2018 đang rao bán lại với giá dưới 500 triệu đồng.

Xe có gầm cao hơn nên linh hoạt trên nhiều loại đường xá khác nhau nhưng không thật sự đột phá hơn mẫu xe anh em Polo phiên bản thường. Với tầm giá lăn bánh trên 800 triệu đồng, người dùng có thể chuyển sang xe Crossover gầm cao như Hyundai Kona hay cao hơn một chút là Tucson bản tiêu chuẩn. Nếu xe nhập về Việt Nam ở thời điểm hiện tại thì Volkswagen Cross Polo sẽ gần như không có hy vọng cạnh tranh về doanh số bởi có quá nhiều mẫu xe gầm cao khác như KIA Seltos, Mazda CX-3 hay Peugeot 2008 định giá tương đương hoặc thấp hơn đáng kể.

Mẫu xe đô thị này là bản gầm cao hơn của Volkswagen Polo hatchback, ở thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam, có thể coi Cross Polo là chiếc hatchback lai crossover, giống Hyundai i20 Active. Phân khúc này không được nhiều khách Việt quan tâm.

Xe thiết kế đơn giản, trung tính trong khi các mẫu xe đối thủ có những đường nét bóng bẩy, hiện đại. Đèn pha chỉ là loại halogen cơ bản, cản trước và sau ốp kim loại khỏe khoắn. Xe nhỏ gọn như Suzuki Swift với chiều dài 3.987 mm, rộng 1.698 mm, cao 1.483 mm. La-zăng đi kèm là loại 16 inch.





Nội thất Volkswagen Cross Polo sử dụng ghế bọc da nhưng toàn bộ đều chỉnh bằng tay, hệ thống thông tin giải trí với màn hình hiển thị 6,5 inch. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay, AUX-IN và USB. Vô-lăng ba chấu tích hợp các phím điều khiển chức năng, hệ thống điều hòa tự động. Xe cũng có sẵn camera lùi giúp kiểm soát cự ly đỗ xe trong không gian hẹp.

Cung cấp sức mạnh cho Volkswagen Cross Polo là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1,6 lít, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 153 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước. Thông số này cũng tương tự Polo phiên bản thường hiện đang bán chính hãng tại Việt Nam.

Với giá bán rẻ hơn đáng kể so với thời điểm 3 năm trước, Volkswagen Cross Polo là lựa chọn cho người yêu thích xe độc, lạ. Hoặc đơn giản hơn là yêu thích cảm giác lái của xe đô thị kiểu Đức. Đa phần người dùng sẽ lựa chọn xe mới trong tầm giá này, mới đây nhất là Toyota Raize cũng có thiết kế Crossover đô thị.