Xe hợp đồng trá hình của Duy Quý - Thảo Châu lại 'quần thảo' tại Vĩnh Long

Sau gần 10 ngày tạm nghỉ vì sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng xã Bình Đại (Vĩnh Long), từ ngày 28.4, nhà xe Duy Quý - Thảo Châu của Công ty TNHH Duy Quý có trụ sở ở tỉnh Đồng Tháp bất ngờ hoạt động trở lại.

Nhà xe này công khai biến loại hình xe hợp đồng thành tuyến cố định trá hình từ khu vực huyện Bình Đại, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) và TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp) đi lên TP.HCM, bất chấp các kế hoạch dẹp nạn "xe dù, bến cóc" của UBND tỉnh Vĩnh Long, trong đó có yêu cầu sự phối hợp của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp.

Nhà xe Duy Quý - Thảo Châu rước khách, thu tiền như tuyến cố định

Chiều 29.4, trong vai hành khách, PV Thanh Niên có mặt tại ấp Bà Nhựt, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long. Tại đây, một điểm kinh doanh nhưng thực chất là "bến cóc" của Công ty TNHH Duy Quý - Thảo Châu đang hoạt động tấp nập. Khoảng 17 giờ, chiếc xe mang biển kiểm soát 63B-011.6xx xuất hiện, bắt đầu hành trình rước khách dọc đường. Không chỉ mở "bến cóc" tại xã Bình Đại, nhà xe này còn có ít nhất 2 "bến cóc" tại xã Châu Hưng, thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre (cũ).



Xe hợp đồng của Công ty TNHH Duy Quý rước khách dọc đường từ Bình Đại lên TP.HCM ẢNH: SƠN KIM THANH

Lần hoạt động tuyến cố định "trá hình" trở lại này, Công ty Duy Quý đã thiết lập một mạng lưới rước khách cực kỳ tinh vi. Không chỉ nhận khách gọi qua hotline, nhà xe còn "hợp đồng miệng" với các chủ quán nước ven đường. Cứ mỗi khách được rước, nhà xe lập tức chi lại gần 10.000 đồng tiền hoa hồng cho chủ quán. Từ khu vực huyện Bình Đại đến huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre (cũ) và TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (cũ), chiếc xe này dừng đỗ vô tội vạ, rước bất cứ ai đứng vẫy dọc đường. Hành khách lên xe liền được tài xế hỏi tên để điền vào danh sách.

Điều lạ lùng nhất nằm ở khâu thu tiền. Để đối phó với việc bị kiểm tra "hợp đồng vận chuyển", tài xế không thu tiền ngay. Khi xe đến đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương, tài xế cho dừng lại. Lúc này, có một nhân viên nam lên xe soát người, đối chiếu danh sách và thông báo thu tiền rồi lập tức rời khỏi xe. Tài xế bắt đầu thu tiền. Giá vé được ấn định như tuyến cố định: Bình Đại đi TP.HCM là 150.000 đồng/người; khách thuộc đoạn từ cầu An Hóa đến cầu Rạch Miễu là 120.000 đồng/người và từ Mỹ Tho là 100.000 đồng/người. Tuyệt nhiên, không có một tấm vé hay biên lai nào được trao tay hành khách.

Nhà xe Duy Quý - Thảo Châu trả khách tại khu vực vòng xoay xã Bình Đại ẢNH: SƠN KIM THANH

Trong lúc thu tiền, có 2 hành khách nói rằng mình là sinh viên và đề nghị giảm giá theo "quảng cáo trên mạng xã hội" của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu. Thế nhưng, tài xế gạt đi với lý do: Nhân viên kiểm soát các chính sách ưu đãi giá vé đã không còn trên xe nên tài xế không giải quyết được.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long nói gì?

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long khẳng định, hiện sở chưa nhận được bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến Công ty TNHH Duy Quý đề nghị kinh doanh tuyến cố định Bình Đại - TP.HCM (Bến xe Miền Tây). Do đó, hoạt động của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu trên địa bàn Vĩnh Long hiện vẫn là xe hợp đồng.

Một "bến cóc" của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nằm ven quốc lộ 60, đoạn gần cầu Rạch Miễu ẢNH: SƠN KIM THANH

Điều 7 Nghị định 10/2020 của Chính phủ quy định: Xe hợp đồng chỉ được ký hợp đồng với một đơn vị/cá nhân thuê trọn gói và bị cấm gom khách lẻ. Như vậy việc rước khách gọi qua điện thoại hoặc khách đứng dọc đường là hành vi gom khách lẻ, tức là đã vi phạm.

Xe hợp đồng còn bị cấm bán vé/thu tiền, tức việc nhân viên lên xe soát người và thu 150.000 đồng/khách là hành vi "thu tiền đối với từng hành khách", dù thực hiện trên cao tốc hay tại bến thì đều là hành vi trái pháp luật.

Xe hợp đồng của một nhà xe không được lặp lại quá 30% tổng số chuyến trong tháng có điểm đầu và điểm cuối trùng lặp. Việc nhà xe này chạy liên tục hằng ngày từ Bình Đại lên TP.HCM là dấu hiệu vi phạm rõ ràng về tần suất hoạt động.

Về điểm đón trả khách, nhà xe Duy Quý - Thảo Châu sử dụng các "bến cóc" tại ấp Bà Nhựt hay dọc quốc lộ 57B làm điểm đón khách thường xuyên là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 3, điều 7.

"Những ai cho rằng Công ty TNHH Duy Quý được Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long cấp địa điểm kinh doanh tại xã Bình Đại là đã được phép hoạt động như hiện tại là hoàn toàn sai. Vì đó chỉ là một thủ tục rất nhỏ so với quy trình để kinh doanh xe khách tuyến cố định Bình Đại - TP.HCM", lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long nói thêm.

Sau gần 10 ngày tạm nghỉ vì sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng xã Bình Đại, nhà xe Duy Quý - Thảo Châu hoạt động trở lại tại điểm kinh doanh xã Bình Đại

Vẫn theo vị lãnh đạo này, về thủ tục để chạy tuyến cố định Bình Đại - TP.HCM thì Công ty TNHH Duy Quý phải được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp chấp thuận điều chỉnh, bổ sung giấy phép kinh doanh vận tải xe hợp đồng hiện tại thành tuyến cố định.

Đồng thời, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long phải cấp phép đủ điều kiện khai thác tuyến cố định Bình Đại - TP.HCM và cấp phù hiệu dán lên xe "Tuyến cố định". Công ty TNHH Duy Quý còn bắt buộc phải đăng ký vào Bến xe Bình Đại và được chấp thuận. Song song đó, công ty còn phải phát hành vé do cơ quan thuế có thẩm quyền cấp để giao cho hành khách.