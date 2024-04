Xe hybrid không tiết kiệm xăng nhiều như quảng cáo

EEA thực hiện thu thập dữ liệu thực tế thông qua các thiết bị giám sát mức tiêu thụ nhiên liệu lắp đặt trên các xe bán thị trường châu Âu, bao gồm xe dùng động cơ truyền thống (xăng, dầu diesel) và hybrid (xe xăng lai điện), thiết bị này như một phần bắt buộc để được chứng nhận kết quả WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure - Quy trình kiểm tra đồng bộ cho xe hạng nhẹ toàn cầu). Điều này giúp cho kết quả thu được phản ánh quá trình sử dụng trong thế giới thực của người dùng thực tế chứ không chỉ là thử nghiệm với các chu trình do các nhà nghiên cứu thực hiện.

Tổng cộng, EEA đã nhận được dữ liệu từ 988.231 phương tiện (bao gồm 916.216 ô tô con và 12.301 xe tải nhỏ) trong số 9.821.479 phương tiện đăng ký tại khối EU, Iceland và Na Uy vào năm 2021 - năm đầu tiên các thiết bị đo lường nói trên trở thành bắt buộc. Cơ quan này cho biết, nghiên cứu nhằm mục đích đo đạc sự khác biệt giữa con số tiêu thụ công bố (WLTP) với mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải carbon dioxide trong thế giới thực, cũng như đề xuất những cách điều chỉnh chu trình thử nghiệm WLTP sát với thực tế hơn.

Các dòng xe plug-in hybrid (hybrid cắm sạc) tiết kiệm xăng không nhiều như mong đợi



Những gì EEA phát hiện là các phương tiện chạy bằng động cơ đốt trong có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình thực tế 7,44 lít/100 km, so với mức trung bình WLTP được công bố của họ là 6,13 lít/100 km. Điều này cho thấy, người lái xe đã sử dụng nhiều hơn khoảng 1 - 1,5 lít/100 km so với công bố chính thức. Khoảng cách tương tự tồn tại giữa lượng khí thải CO 2 trong thực tế (180,3 gam/km) và công bố WLTP (148,8 g/km), chênh lệch đến 21,2%.



Tuy nhiên, chênh lệch trên chưa là gì với các mẫu xe sử dụng động cơ hybrid khi mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế 5,94 lít/100 km, cao hơn gấp 3,5 lần (252%) so với tuyên bố của họ. Trước đó, con số tiêu thụ nhiên liệu trung bình của các hãng xe công bố chỉ 1,69 lít/100 km. EEA cho biết kết quả cho thấy, các xe plug-in hybrid được sạc và chạy ở chế độ thuần điện ít hơn nhiều so với dự kiến. Điều này cho thấy, các thử nghiệm để cho ra thông số tiêu thụ nhiên liệu của chu trình WLTP không phản ánh được các điều kiện sử dụng thực tế khi người dùng có xu hướng "lười sạc" cho xe tại nhà.

Muốn tiết kiệm hơn với xe plug-in hybird, người dùng phải "chăm" sạc pin cho xe



Dù vậy, tin tốt khi nghiên cứu đã chỉ ra rằng xe plug-in hybrid vẫn mang lại lợi ích ròng. Trung bình, họ đã tiêu thụ ít nhiên liệu hơn và thải ra ít khí thải hơn so với các mẫu xe chạy bằng xăng và dầu diesel truyền thống. Tuy nhiên, con số tiêu thụ thực tế chỉ tiết kiệm hơn khoảng 1,5 lít/100 km sẽ khiến người dùng băn khoăn khi phải thêm nhiều tiền để mua xe plug-in hybrid, nhưng hiệu quả về chi phí sử dụng lại không thấp hơn bao nhiêu. Lý do duy nhất để người dùng chọn mua xe hybrid vào lúc này là vì môi trường.