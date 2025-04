Xe khách chạy loạn xạ, Công an TP.HCM chỉ đạo xem xét trách nhiệm chỉ huy

Chiều 20.4, Phòng CSGT Công an TP.HCM đã có thông tin chỉ đạo liên quan bài điều tra Xe khách chạy loạn xạ ở TP.HCM của Báo Thanh Niên.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

Phòng CSGT Công an TP.HCM chỉ đạo các đội, trạm, tổ địa bàn có liên quan phối hợp công an địa phương trích xuất dữ liệu camera an ninh, xác minh địa điểm xảy ra vụ việc. Đề xuất lắp đặt thêm camera quan sát tại các địa điểm báo phản ánh.

Sau khi đón khách trong "bến cóc" ở H.Bình Chánh, xe khách Hoàng Huy tuyến cố định chạy sai hành trình trên Hương Lộ 80 (P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xe khách An Phú tuyến cố định đón khách sai quy định, chạy trong giờ cấm, chạy sai hành trình trên đường Bờ Bao Tân Thắng, Hương Lộ 3 (Q.Tân Phú), số 5 (Q.Bình Tân) ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Liên hệ Báo Thanh Niên cung cấp hình ảnh, biển số xe liên quan để tiến hành kiểm tra, mời đại diện, tài xế lên để làm rõ, xử lý hành vi vi phạm (nếu có) và cho viết cam kết không tái phạm.

Đồng thời, xem xét trách nhiệm chỉ huy, cán bộ chiến sĩ có liên quan (nếu có) và các đội, trạm, tổ địa bàn có liên quan báo cáo giải trình gửi về Phòng CSGT Công an TP.HCM trước sáng 22.4.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT chỉ đạo tăng cường xử lý tình trạng vi phạm nói trên.

Trước đó, Báo Thanh Niên có bài điều tra Xe khách chạy loạn xạ ở TP.HCM, phản ánh các dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô.

Cụ thể, xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, xe hợp đồng trá hình bán vé và nạn đón trả khách sai quy định, đón trả khách trong "bến cóc". Các tuyến đường xảy ra vụ việc qua các địa bàn đảm trách của khoảng 15 đội, trạm, tổ CSGT địa bàn.

Nhiều xe khách chạy sai hành trình bị tước phù hiệu 2 tháng

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Thanh Niên, 18 giờ ngày 19.4, tổ tuần tra Đội CSGT Hàng Xanh phát hiện xe khách Đệ Nhất (tuyến cố định) chạy sai hành trình trên QL13, đoạn qua địa bàn TP.Thủ Đức nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Đội CSGT Hàng Xanh xử lý xe khách Đệ Nhất chạy sai hành trình ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

CSGT xác định xe khách này tuyến Bình Định - Cần Thơ và ngược lại. Hành trình xe khách này đi qua: Bến xe Quy Nhơn, Đặng Thai Mai - Tây Sơn - QL1D - QL1A - cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết - Dầu Giây - Long Thành - QL51 - QL1A - TP.HCM - cao tốc Trung Lương - Cần Thơ - Bến xe TP.Cần Thơ và ngược lại.

Như vậy, việc xe khách này vào QL13 là sai hành trình di chuyển. CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính nam tài xế về lỗi không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động theo quy định. Lỗi này, tài xế sẽ bị phạt 600.000 đến 800.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với tổ chức lỗi không thực hiện đúng nội dung thông tin đã niêm yết trên xe theo quy định. Với lỗi này, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 10 - 12 triệu đồng, tước phù hiệu 2 tháng phương tiện.

Ít phút sau, tổ công tác xử lý thêm các xe khách An Anh, Tuấn Trung... lỗi dừng đỗ nơi có biển báo cấm dừng đỗ.

Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Hàng Xanh xử lý hơn 80 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô vận tải hành khách. Trong đó, chủ yếu các lỗi khu vực cấm, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, sai hành trình.

Đội CSGT Chợ Lớn lập biên bản tài xế xe khách chạy sai hành trình ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 22 giờ 45 phút, tổ tuần tra Đội CSGT Chợ Lớn phát hiện tài xế N.V (49 tuổi) và tài xế V.S (51 tuổi) cầm lái 2 xe khách tuyến cố định (cùng một nhà xe) chạy vào văn phòng của nhà xe này trên đường An Dương Vương (Q.5).

Bước đầu, tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 tài xế và tổ chức, với cùng hành vi như trên.

Trong 3 tháng đầu năm, Đội CSGT Chợ Lớn xử lý 460 trường hợp liên quan đến vận tải hành khách bằng ô tô.

Tương tự, ngay sau Báo Thanh Niên thông tin, khuya 19.4, CSGT tổ địa bàn Q.5 xử lý 7 trường hợp xe khách vi phạm các lỗi dừng đỗ, đón trả khách không đúng quy định...

3 tháng đầu năm, CSGT toàn TP.HCM xử lý 3.548 trường hợp vi phạm hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô, phạt tiền ước tính hơn 2,7 tỉ đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" và các vi phạm liên quan hoạt động vận tải hành khách.