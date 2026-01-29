Xe Khách Thành Công Bình Phước phối hợp cứu hành khách ngưng tim

Phát hiện tình huống nguy cấp, anh Phan Nhật Linh - một nhân viên y tế đã nhanh chóng sơ cứu. Anh Linh chia sẻ "Lúc đầu người này có dấu hiệu khó thở sau đó ngất lịm đi. Tôi thông báo cho mọi người để thực hiện ép tim liên tục khoảng 45 giây thì có tim lại…"

Đồng thời, tài xế và phụ xe nhanh chóng ra tín hiệu đèn, hô hoán để được nhường đường cho xe chạy thẳng vào BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, kịp thời cứu người. Tài xế Xe Khách Thành Công Bình Phước, Mai Văn Bình cho biết: "Xe đang gần BV để anh chạy vào BV luôn, cứu người là quan trọng. Tôi mở cửa báo quản lý, hô hào mọi người nhường đường để đưa hành khách vào viện an toàn".

Từ sự việc đầy tính nhân văn này, Xe Khách Thành Công Bình Phước khẳng định rõ triết lý: Luôn đặt sự an toàn của hành khách lên trên mọi ưu tiên. Mỗi chuyến xe là sự cam kết trách nhiệm, sự tỉnh táo trong xử lý tình huống và tinh thần sẵn sàng hành động.

Thành Công tin rằng dịch vụ chất lượng không chỉ đến từ phương tiện hiện đại hay quy trình chuyên nghiệp, còn đến từ cái tâm trong từng quyết định, từng hành động. Phục vụ bằng tín, vận chuyển bằng tâm, để hành khách luôn cảm nhận sự an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường. Fanpage: Xe khách Thành Công Bình Phước