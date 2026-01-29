Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Xe Khách Thành Công Bình Phước phối hợp cứu hành khách ngưng tim

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
29/01/2026 08:47 GMT+7

Trong quá trình lưu thông trên Xe Khách Thành Công Bình Phước (tuyến đi TP.HCM), một nam hành khách có biểu hiện đột quỵ và ngưng nhịp tim.

Phát hiện tình huống nguy cấp, anh Phan Nhật Linh - một nhân viên y tế đã nhanh chóng sơ cứu. Anh Linh chia sẻ "Lúc đầu người này có dấu hiệu khó thở sau đó ngất lịm đi. Tôi thông báo cho mọi người để thực hiện ép tim liên tục khoảng 45 giây thì có tim lại…"

Xe Khách Thành Công Bình Phước phối hợp cứu hành khách ngưng tim - Ảnh 1.

Đồng thời, tài xế và phụ xe nhanh chóng ra tín hiệu đèn, hô hoán để được nhường đường cho xe chạy thẳng vào BV Đa khoa tỉnh Bình Dương, kịp thời cứu người. Tài xế Xe Khách Thành Công Bình Phước, Mai Văn Bình cho biết: "Xe đang gần BV để anh chạy vào BV luôn, cứu người là quan trọng. Tôi mở cửa báo quản lý, hô hào mọi người nhường đường để đưa hành khách vào viện an toàn".

Từ sự việc đầy tính nhân văn này, Xe Khách Thành Công Bình Phước khẳng định rõ triết lý: Luôn đặt sự an toàn của hành khách lên trên mọi ưu tiên. Mỗi chuyến xe là sự cam kết trách nhiệm, sự tỉnh táo trong xử lý tình huống và tinh thần sẵn sàng hành động.

Thành Công tin rằng dịch vụ chất lượng không chỉ đến từ phương tiện hiện đại hay quy trình chuyên nghiệp, còn đến từ cái tâm trong từng quyết định, từng hành động. Phục vụ bằng tín, vận chuyển bằng tâm, để hành khách luôn cảm nhận sự an tâm tuyệt đối trên mọi cung đường. Fanpage: Xe khách Thành Công Bình Phước

Khám phá thêm chủ đề

Xe Khách Thành Công Xe Khách Thành Công Bình Phước hành khách bị ngưng tim Xe khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận