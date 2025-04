Xe lao dốc cầu vượt và mất thắng, tài xế nhanh trí tông vào dải phân cách

Chiều nay (8.4), Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã giải phóng hiện trường vụ xe tải mất thắng khi lao dốc cầu vượt ngã ba Huế, tông vào dải phân cách, làm gãy trụ điện.

Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, tài xế N.H. (54 tuổi, ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe tải BS 43S - 4553 chở vật liệu xây dựng qua cầu vượt ngã ba Huế, hướng từ Q.Thanh Khê về Q.Liên Chiểu.

Trong lúc đổ dốc cầu vượt ở tầng 3, xe tải tông vào dải phân cách giữa đường, làm gãy hàng loạt trụ điện, trụ đèn chiếu sáng mới dừng lại và nằm trên dải phân cách.

Xe tải tông vào dải phân cách ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo tài xế H., trong lúc xe xuống dốc thì bị mất thắng. Lúc này, lượng phương tiện phía trước rất đông, xe tải lại đang chạy tốc độ cao, rất nguy hiểm cho người đi đường đang dừng chờ đèn đỏ phía đầu đường Tôn Đức Thắng. Do đó, tài xế đã chọn cách xử lý tông xe vào dải phân cách để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGUYỄN TÚ

Tại hiện trường, xe tải bị vỡ nát kính chắn gió, đầu xe hư hỏng nặng, nhớt chảy ra đường. Cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT, Trạm CSGT Hòa Hiệp dùng cát để chống trơn trượt cho xe qua lại, đồng thời điều tiết giao thông, chống ùn tắc.

Rất may vụ tai nạn không có thương vong. Hiện, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng lập hồ sơ, đưa phương tiện cứu hộ kéo xe tải về cơ quan công an để tiếp tục xử lý.