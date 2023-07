Xe máy gãy gập sau tai nạn liên hoàn với 2 ô tô ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 5.7, xe ô tô 7 chỗ biển số 62LD - 000.91 chạy trên QL1 hướng từ vòng xoay An Lạc về An Sương. Khi đến giao lộ đường số 55 (Q.Bình Tân, TP.HCM) tài xế xe ô tô cho xe chuyển làn, rẽ phải để vào đường này thì xảy ra va chạm với xe máy (không rõ biển số), do người đàn ông cầm lái, lưu thông cùng chiều.



Hiện trường tai nạn liên hoàn T.K

Xe máy mất kiểm soát, chạy loạng choạng, tông vào chiếc ô tô 4 chỗ có dán chữ tập lái chạy trên đường số 55 ra QL1.



Cú tông mạnh, khiến xe máy gãy gập phần đầu, hàng hóa (dừa trái) chở theo trên xe đổ ra đường. Chiếc ô tô có chữ tập lái hư hỏng, móp méo phần hông trái, gãy kính chiếu hậu. Chiếc ô tô 7 chỗ hư nhẹ.

Người đàn ông chạy xe máy bị thương, sau đó đã đến bệnh viện kiểm tra, băng bó lại vết thương.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Tuy nhiên, hơn 10 giờ 30 cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn này vẫn chưa được giải quyết xong.