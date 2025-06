Xe máy và xe tải 'đấu đầu' trên QL53, một người tử vong tại chỗ

Đến hơn 10 giờ ngày 12.6, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp Công an xã Long An (H.Long Hồ, Vĩnh Long) và các đội nghiệp vụ công an tỉnh ghi nhận hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ và 1 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ẢNH: NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe máy BS 64D1-541.47 do một người đàn ông điều khiển chở theo một người đàn ông, lưu thông trên QL53 hướng từ Trà Vinh đi Vĩnh Long.

Khi đi đến đoạn thuộc xã Long An, H.Long Hồ, xe này bất ngờ va chạm trực diện với xe tải BS 89H-018.81 lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Xe máy văng khá xa sau va chạm ẢNH: NAM LONG





Tiếp nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở và Công an xã Long an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường. Ngay sau đó, Phòng CSGT và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đến điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đúng lúc này, trời đổ mưa rất lớn, gây khó khăn cho công tác khám nghiệm hiện trường và gây ùn ứ phương tiện cục bộ khu vực xảy ra tai nạn.

Xe chuyển bệnh từ thiện hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về nơi khám nghiệm ẢNH: NAM LONG

Hiện, vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong tại chỗ đang được lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.