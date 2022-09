Xe máy vượt ẩu gặp ô tô đánh lái gấp ‘né ổ gà’: Ai đúng, ai sai?

Một đoạn video đang lan truyền trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về giao thông mới đây, ghi lại tình huống giao thông gây tranh cãi, khi một xe tải đang di chuyển trên đường bất ngờ đánh lái gấp để tránh ổ gà, khiến xe máy phía sau đang vượt lên, không kịp xử lý đã lao vào bụi cỏ bên đường.

Theo hình ảnh trích xuất lại từ camera hành trình gắn trên ô tô con lưu thông phía sau, vụ việc xảy ra vào gần 12 giờ ngày 1.9.2022.

Thời điểm nói trên, một xe tải đang lưu thông trên đoạn đường cao su thì tài xế phát hiện phía trước xuất hiện hai “ổ gà” lớn nên nhanh tay đánh lái cho xe lách sang trái, lấn sang làn đường ngược chiều để tránh. Đúng lúc này, từ phía sau có một người đàn ông điều khiển xe máy hiệu Honda SH đang kéo ga cho xe tăng tốc để vượt cùng lúc cả ô tô con gắn camera hành trình và xe tải.

Tình huống đánh lái gấp của tài xế xe tải khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị bất ngờ, không kịp xử lý. Xe máy không phanh kịp đã lao vào bụi cỏ bên đường và lộn nhào. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.





Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại tình huống tai nạn nói trên sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng với nhiều tranh luận trái chiều.

Một số cư dân mạng cho rằng lỗi trong tình huống giao thông hoàn toàn do người đàn ông điều khiển xe máy vượt ẩu, không làm chủ được tốc độ. Facebook Le Tuan bình luận: “Ông đi xe máy chạy chi mà nhanh thế không biết”. Tài khoản Minh Nguyên: “Xe máy chạy ẩu quá, lỡ ngược chiều có xe hay có xe từ ngã ba rẽ qua thì sao? Đồng quan điểm, nick name Viet Nguyen phân tích: “Xe tải có va chạm với xe máy đâu? Người đi xe máy đi nhanh không làm chủ được tốc độ, tự chịu thôi”. Tài khoản Quyền Trần: “Đây là lý do phải giữ khoảng cách an toàn, vì không thể biết được phía trước xảy ra việc gì”.

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng lại cho rằng tài xế xe tải lái quá “non” kinh nghiệm, đánh lái chuyển hướng nhưng không chịu quan sát phía sau. Facebook NT Việt cho rằng: “Né ổ gà thì cũng phải nhìn kiếng hậu rồi đánh lái chứ, thích là đánh lái thôi sao?”. Tương tự, tài khoản Khuyến Nguyễn bình luận: “Nếu tình huống phát hiện ổ gà gấp quá thì tốt nhất lách vào giữa hoặc chạy thẳng qua luôn. Đánh lái không kịp quan sát thì rất nguy hiểm, không chỉ cho mình mà còn những phương tiện khác”.