'Xế nổ' hầm hố Benda Chinchilla 500 đầu tiên về Việt Nam, cạnh tranh Honda Rebel 500

Trái với sự trầm lắng của thị trường xe máy Việt Nam, phân khúc mô tô 500 phân khối đang trở nên sôi động với sự xuất hiện của một số mẫu mã mới. Sau khi Honda làm mới Rebel 500 nhằm tăng sức hút với người tiêu dùng, thương hiệu Benda đến từ Trung Quốc cũng không hề kém cạnh khi lần lượt tung những "át chủ bài" vào phân khúc này nhằm tìm kiếm cơ hội cạnh tranh. Theo đó, trong nỗ lực làm đa dạng danh mục xe, mở rộng nhóm khách hàng tại Việt Nam, hãng xe Trung Quốc liên tục bổ sung mẫu mã mới. Sau Benda Dark Flag 500 Commander V4, mới đây đến lượt Benda Chinchilla 500 "nối gót" đàn anh gia nhập thị trường Việt Nam.

Theo đó, Benda Chinchilla 500 sản xuất tại nhà máy đặt tại Trung Quốc, vừa được cửa hàng chuyên kinh doanh mô tô, xe máy tại TP.HCM nhập khẩu, phân phối. Được biết, đây cũng là đơn vị duy nhất mở bán các dòng mô tô Benda tại Việt Nam. Chinchilla 500 về Việt Nam lần này chỉ có duy nhất một phiên bản, với 4 lựa chọn màu sắc khác nhau Ảnh: B.H

Khác với phong cách hầm hố nhưng đậm chất chơi của mẫu xe anh em Benda Napoleon 500 Bobber từng về Việt Nam hồi đầu năm 2025, Benda Chinchilla 500 sở hữu dáng vẻ bệ vệ, cùng diện mạo thuần chất Cruiser cổ điển hơn Ảnh: B.H

Điều này được thể hiện của các tạo dáng cụm đèn pha tròn ứng dụng công nghệ đèn LED cho khả năng chiếu sáng tốt hơn. Toàn bộ cụm đèn pha phía trước được bao bọc trong khung thép mang lại cảm giác chắc chắn nhưng không kém phần thời trang Ảnh: B.H

Bảng đồng hồ sử dụng màn hình LCD dạng tròn hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết cho người lái, bao gồm tốc độ, vòng tua máy, mức nhiên liệu và quãng đường đã đi… Trong khi tay lái thiết kế rộng và cao, tạo tư thế lái thoải mái và tự nhiên, phù hợp với những hành trình dài Ảnh: B.H

Tương tự Dark Flag 500 Commander V4, Chinchilla 500 cũng được Benda trang bị bình xăng 16 lít, tạo dáng hình giọt nước với đường cong mềm mại, hai bên gắn logo mang dòng chữ Chinchilla thiết kế tinh xảo và được bao bọc bằng mảng ốp nhựa bóng Ảnh: B.H

Yên xe Chinchilla 500 thiết kế theo phong cách yên đơn, với phần đệm dày, rộng nhằm tạo sự thoải mái cho người lái. Ngoài ra, còn có phần yên phụ phía sau có thể tháo rời. Hệ thống ống xả cũng được thiết kế gọn gàng hơn so với Dark Flag 500 Commander V4 Ảnh: B.H

Benda Chinchilla 500 sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng 2.220 x 890 x 1.150 (mm), chiều dài cơ sở 1.550 mm; khoảng sáng gầm ở mức 150 mm và trọng lượng ở mức 215 kg. So với Honda Rebel 500, mẫu xe Trung Quốc dài hơn 14 mm, rộng hơn 68 mm và cao hơn 57 mm, trọng lượng cũng nặng hơn tới 25 kg Ảnh: B.H

Điều này một phần đến từ việc Benda Chinchilla 500 mang trên mình khối động cơ V-Twin làm mát bằng dung dịch, dung tích 475,6 cc DOHC, sản sinh công suất tối đa 47 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 42 Nm tại 7.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp hộp số 6 cấp kèm tính năng Slipper Clutch và hệ thống truyền động bằng dây đai. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu cruiser này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 4,5 lít/100 km Ảnh: B.H

Benda Chinchilla 500 sử dụng cặp phuộc Up Side Down phía trước cùng cặp giảm xóc đôi có thể điều chỉnh ở phía sau Ảnh: B.H

Cả hai bánh xe đều được trang bị bộ mâm đúc đa chấu kích thước 16 inch đi kèm phanh đĩa đơn có hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Mẫu xe này còn có hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) Ảnh: B.H

Gia nhập thị trường Việt Nam, Benda Chinchilla 500 chưa được nhà phân phối công bố giá bán chính thức. Trước đó, mẫu xe này từng được mở bán tại Malaysia từ tháng 3.2025 với giá 27.888 ringgit, tương đương 151,1 triệu đồng. Tại Việt Nam, Benda Chinchilla 500 cạnh tranh trực tiếp với đối thủ Honda Rebel 500 (giá 181,3 triệu đồng) Ảnh: B.H



