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Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số: ‘Mình già rồi, cạnh tranh chi nữa!’
Video Đời sống

Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số: ‘Mình già rồi, cạnh tranh chi nữa!’

Trúc Trần - Chung Phát
Sau gần một thập niên xe công nghệ phát triển mạnh mẽ, nhiều tài xế vẫn lặng lẽ bám nghề, giữ lấy những cuốc xe quen và cách mưu sinh đã theo họ suốt nửa đời người.

Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, nơi những sắc áo xe ôm công nghệ phủ kín khắp các nẻo đường, vẫn còn đó những góc phố thầm lặng của những người chạy xe ôm truyền thống. Với họ, chiếc xe máy không chỉ là cần câu cơm, mà đã trở thành người bạn tri kỷ gắn bó suốt cả một đời mưu sinh. Nhìn lại chặng đường hàng chục năm gắn bó với góc phố, nhiều tài xế xe ôm truyền thống không khỏi chạnh lòng khi nhớ về thời hoàng kim, lúc những bến xe khách tấp nập người vào kẻ ra.

Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số: ‘Mình già rồi, cạnh tranh chi nữa!’ - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của xe ôm công nghệ đã ảnh hưởng đến những người làm nghề xe ôm truyền thống

ẢNH: CHUNG PHÁT - TRÚC TRẦN

Thu nhập từng có lúc đủ để những người tài xế chạy không ngơi nghỉ, nay đã giảm sút chỉ còn phân nửa. Thời đại thay đổi, sự xuất hiện của các ứng dụng gọi xe đã tạo nên một bước ngoặt lớn, đẩy những người làm nghề cũ vào thế yếu. Khách vãng lai thưa thớt dần. Từ góc nhìn của hành khách, sự tiện lợi, minh bạch về giá cước và khả năng đặt xe mọi lúc mọi nơi đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen đi lại của người dân thành phố.

Xe ôm truyền thống thời chuyển đổi số: ‘Mình già rồi, cạnh tranh chi nữa!’

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