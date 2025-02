Xe ôm tự phát ‘hốt bạc’ trong đêm khai ấn đền Trần

Đêm 11, rạng sáng 12.2.2025, tức 14 và 15 tháng giêng năm Ất Tỵ, hàng nghìn du khách đổ về đền Trần, P.Lộc Vượng, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định xếp hàng chờ xin lộc ấn đền Trần.

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức phân luồng từ xa. Các xe ô tô đỗ tại các bãi xe cách đền khoảng 500 m. Riêng đường Trần Thừa, Trần Thủ Độ, Pháp Long, trước cửa đền Trần được chuyển đổi thành đường đi bộ.

Nhân cơ hội này, nhiều người đã tranh thủ làm xe ôm, có tài xế chở 3, không mũ bảo hiểm. ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhân cơ hội này, nhiều người đã tranh thủ làm xe ôm, nhu cầu của người dân rất lớn nên nhiều tài xế "hốt bạc" dịp này.

Một tài xế cho biết, mỗi chuyến ông kiếm từ 20.000 đến 30.000 đồng hoặc một chai nước.

Một vị khách cũng chia sẻ, người này đã bỏ ra 40.000 đồng cho 2 người để đi xe ôm đến cổng đền Trần cho "đỡ mỏi chân". Chuyến xe ngắn, tất cả đều vui vẻ.

Lễ khai ấn đền Trần bắt đầu từ 22 giờ 15 ngày 11.2. Lá ấn sẽ được phát cho người dân và du khách thập phương từ 5 giờ sáng ngày 12.2, tại khu vực nhà Giải Vũ và nhà trưng bày đền Trùng Hoa.

Để phục vụ cho lễ khai ấn, Công an tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Công an TP.Nam Định xây dựng kế hoạch, huy động hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực lễ hội.