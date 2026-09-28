Xe sedan giá rẻ được hãng chôn vùi dưới đất đá để chứng minh độ bền

Không lâu sau khi được Tata Motors tung ra thị trường, mới đây mẫu sedan giá rẻ Tata Aeris vừa được hãng xe Ấn Độ tiến hành cuộc thử nghiệm hiếm thấy trong làng xe để chứng minh độ bền cũng như khả năng bảo vệ người ngồi bên trong xe trong trường hợp xảy ra tai nạn. Không phải các vụ va chạm trực diện hay bên hông, cũng không để xe rơi từ cao xuống như một số hãng từng làm, Tata Motors đã dùng xe ben chở đất đá đổ vùi lên một chiếc Tata Aeris.

Để chứng minh tính toàn vẹn cấu trúc của mẫu xe cũng như độ cứng vững của khung xe, Tata đã cho chiếc Aeris trải qua nhiều thử thách về độ bền. Sau khi vượt qua vùng nước sâu và lái xe trên đường sỏi, Tata Motors đã dùng một chiếc xe tải đổ 20 tấn sỏi và đá vụn lên nóc xe Tata Aeris, khiến nóc chiếc sedan này bị vùi lấp hoàn toàn.

Tata Motors đã dùng một chiếc xe tải đổ 20 tấn sỏi và đá vụn lên nóc xe Tata Aeris, khiến nóc chiếc sedan này bị vùi lấp hoàn toàn Ảnh: TATA MOTORS

Sau khi dọn dẹp, phần mái xe bị biến dạng nhẹ và các cửa sổ bị vỡ, nhưng khoang hành khách vẫn còn nguyên vẹn, cửa mở được; đáng chú ý chiếc Tata Aeris bị vùi lấp vẫn khởi động và chạy được. Tất nhiên, 20 tấn sỏi và đá rơi xuống mái xe dần dần chứ không phải cùng một lúc, nhưng màn trình diễn này đã ít nhiều chứng minh độ bền cũng như độ cứng vững của chiếc sedan giá rẻ này.

Tại thị trường Ấn Độ, Aeris là cái tên nghe mới lạ, nhưng thực chất đây là phiên bản nâng cấp của mẫu Tigor đã có mặt trên thị trường từ năm 2017 và từng được nâng cấp vào năm 2020 và 2025. Với phiên bản nâng cấp lần này, Aeris vẫn giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng, kích thước nhỏ gọn của Tigor, với chiều dài 3.995 mm, chiều dài cơ sở 2.450 mm.

Chiếc Tata Aeris sau khi bị vùi lấp vẫn khởi động và chạy được Ảnh: TATA MOTORS

Kiểu dáng tổng thể về cơ bản vẫn không thay đổi nhưng được bổ sung thêm lớp ốp nhựa quanh vòm bánh xe và bộ mâm xe mới kích thước 14 inch hoặc 15 inch. Ở phía sau, điểm nhấn là cụm đèn hậu mỏng hơn, vắt ngang đuôi xe cùng cản sau được thiết kế lại.

Nội thất có bố cục tương tự như phiên bản tiền nhiệm nhưng bảng điều khiển và cửa gió điều hòa đã được thiết kế lại, vật liệu nhựa nội thất của xe giờ đây có chứa thành phần tái chế. Các phiên bản số tự động có cần số xoay và lẫy chuyển số phía sau vô-lăng, màn hình thông tin giải trí 10,25 inch, cụm đồng hồ kỹ thuật số, sạc không dây kép cho điện thoại thông minh, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe phía sau… 6 túi khí là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ phiên bản cùng với các hệ thống như giám sát điểm mù được trang bị trên phiên bản cao cấp nhất.

Tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm khoảng 5.500 USD, Tata Aeris được xếp vào nhóm sedan giá rẻ nhất thị trường Ảnh: TATA MOTORS

Aeris được Tata Motors cung cấp hai tùy chọn động cơ, gồm máy xăng hút khí tự nhiên, dung tích 1.2 lít, sản sinh công suất 85 mã lực, trong khi phiên bản còn lại tạo ra công suất 75 mã lực. Công suất được truyền đến bánh trước thông qua hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 5 cấp.

Tại Ấn Độ, với mức giá khởi điểm khoảng 5.500 USD, Tata Aeris được xếp vào nhóm sedan giá rẻ nhất thị trường, cạnh tranh cùng các đối thủ như Hyundai Aura, Honda Amaze và Suzuki Dzire.