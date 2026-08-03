Xe SUV 'xịn' nhất của Volkswagen rục rịch về Việt Nam, giá dưới 3 tỉ đồng

Sau thành công với các phiên bản của Teramont cũng như Viloran tại thị trường Việt Nam, Volkswagen đang chuẩn bị "tăng lực" vào phân khúc xe đa dụng với một mẫu xe hoàn toàn mới. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nhà phân phối chính hãng Volkswagen tại Việt Nam đang rục rịch tung ra thị trường mẫu xe Volkswagen ID. Era 9X.

Cái tên này nghe có vẻ mới lạ, bởi ID. Era 9X là một mẫu xe SUV hoàn toàn mới của Volkswagen. Khác hoàn toàn với các mẫu xe trước đây từng được Volkswagen phân phối, ID. Era 9X mở ra một chương mới khi được biết đến là mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động -Extended Range Electric Vehicle (EREV) đầu tiên của Volkswagen. Mẫu xe này do Liên doanh SAIC - Volkswagen sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc - nơi cung ứng các phiên bản Teramont và Viloran cho thị trường Việt Nam những năm gần đây.

Volkswagen ID. Era 9X, mẫu xe điện mở rộng phạm vi hoạt động - Extended Range Electric Vehicle (EREV) đầu tiên của hãng Ảnh: Volkswagen

Mới đây, đại lý Volkswagen tại Việt Nam cũng đã bắt đầu thông báo nhận đặt hàng mẫu xe này. Trong khi đó, phía nhà phân phối cũng xác nhận với PV Thanh Niên về việc kế hoạch mở bán Volkswagen ID. Era 9X. Trong thông báo mới nhất, đại diện Volkswagen Việt Nam cho biết: "Volkswagen ID. ERA 9X sẽ được bàn giao đến khách hàng từ cuối tháng 10.2026, với mức giá dự kiến dưới 3 tỉ đồng". Như vậy, Việt Nam sẽ trở thành một trong những thị trường sớm nhất (sau Trung Quốc) được hãng xe Đức phân phối mẫu ID. Era 9X. Không những vậy, đây cũng sẽ là một trong những mẫu xe EREV phân phối tại Việt Nam.

Mang phong cách của một chiếc SUV cỡ lớn, Volkswagen ID. Era 9X là mẫu xe có kích thước lớn nhất của hãng, khi sở hữu các số đo dài, rộng, cao tương ứng 5.207 x 1.997 x 1.810 (mm), chiều dài trục cơ sở ở mức 3.070 mm. Mẫu xe này sở hữu phong cách thiết kế tối giản dạng hình hộp nhưng không có nhiều đường gân hay đường nét cắt xẻ. Phần đầu xe Volkswagen ID. Era 9X tạo điểm nhấn với hệ thống đèn chiếu sáng LED Matrix, trong khi cửa sau có khả năng mở rộng lên đến 80 độ.

Volkswagen ID. ERA 9X có giá giá dự kiến dưới 3 tỉ đồng tại Việt Nam Ảnh: Volkswagen

Với kích thước lớn, Volkswagen ID. Era 9X cung cấp khoang nội thất rộng rãi với 6 ghế ngồi chia thành ba hàng. Khoang hành khách thiết kế theo phong cách thương gia mang tên "Executive Lounge". Ở hàng ghế trước, xe trang bị hai màn hình giải trí 15.6 inch với độ phân giải 2.5K. Phía sau, hành khách được cung cấp một màn hình giải trí cực lớn 21.4 inch độ phân giải 3K. Bên cạnh đó, xe còn trang bị màn hình cảm ứng đa chức năng tích hợp dạng ẩn hai bên cửa sau.

Đặc biệt, bốn ghế sau trên chiếc ID. Era 9X được Volkswagen gọi là ghế ERA Seat, sử dụng chất liệu da Nappa kết hợp chế độ thoải mái "Zero Gravity", tích hợp chức năng massage, sưởi ấm, làm mát và cả đệm đỡ chân. Ngoài ra, bệ tì tay trung tâm hàng ghế trước xe Volkswagen được bố trí một tủ lạnh dung tích 7,6 lít. Ngoài ra, còn có hệ thống âm thanh vòm 3D cao cấp với 27 loa và chức năng chống ồn chủ động ANC.

Hành khách ngồi hàng ghế sau được cung cấp một màn hình giải trí cực lớn 21.4 inch có độ phân giải 3K Ảnh: Volkswagen

Volkswagen trang bị cho ID. Era 9X hệ thống động cơ kết hợp giữa máy xăng dung tích 1.5 lít và một động cơ điện. Sự kết hợp này mang lại tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn 660 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD kết hợp 8 chế độ lái, gồm: Comfort, Sport, Eco, Custom, Off-road, Snow, Super Eco và Wading. Volkswagen ID. Era 9X còn có chức năng đánh lái bánh sau với chế độ "Crab Walk" đồng thời có thể lội nước tối đa 700 mm nhờ khả năng điều chỉnh khoảng sáng gầm.

Theo Volkswagen, với công nghệ EREV, động cơ xăng trên xe chỉ đóng vai trò cung cấp năng lượng cho bộ pin, do đó mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của mẫu xe này chỉ 4,57 lít/100 km. Quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy pin, đổ đầy bình vào khoảng 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC. Mẫu SUV này sử dụng bộ pin 65,2 kWh được xây dựng trên nền tảng điện 800V. Nền tảng này giúp xe sạc từ 10% đến 80% chỉ trong thời gian 16,5 phút.

Khoang nội thất Volkswagen ID. Era 9X rộng rãi với 6 ghế ngồi chia thành ba hàng Ảnh: Volkswagen

Sự góp mặt của Volkswagen ID. Era 9X vào tháng 10 tới đây không chỉ cung cấp thêm lựa chọn mới cho khách Việt mà còn mở ra một phân khúc mới, góp phần làm đa dạng danh mục xe SUV của Volkswagen vốn đang tạo được sức hút trong những năm gần đây.