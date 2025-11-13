Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Xe tải 'bỗng dưng tăng tốc' lao vào chợ ở Hàn Quốc, 2 người thiệt mạng

Văn Khoa
Văn Khoa
13/11/2025 16:55 GMT+7

Một chiếc xe tải đã đâm vào một khu chợ ở thành phố Bucheon của Hàn Quốc hôm nay 13.11, khiến 2 người thiệt mạng và 18 người bị thương, theo giới chức.

Yonhap dẫn lời giới chức cho hay một chiếc xe tải đã tông vào chợ Jeil ở thành phố Bucheon, nằm ở phía tây nam thủ đô Seoul của Hàn Quốc, vào khoảng 11 giờ ngày 13.11 (giờ địa phương).

- Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ Jeil ở thành phố Bucheon (Hàn Quốc) vào sáng 13.11

Ảnh: Chụp màn hình The Korea Times

Vụ tai nạn đã khiến 2 người thiệt mạng, đều là phụ nữ ngoài 70 tuổi. Những người bị thương bao gồm 3 người bị suy giảm ý thức và 6 người được phân loại là bệnh nhân cấp cứu.

Tài xế (ngoài 60 tuổi) đã bị bắt giữ tại hiện trường. Cảnh sát thông báo tài xế bị cho là đã đạp nhầm chân ga dựa trên hình ảnh từ camera giám sát, nhưng họ cần phải phân tích máy ghi dữ liệu sự kiện và thẩm vấn thêm.

"Tài xế khẳng định vụ việc là do xe tải tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn, nhưng rất khó để xác minh dựa trên đoạn camera giám sát của chiếc xe đang di chuyển", ông Park Geum-cheon, một quan chức của Đơn vị Cứu hỏa Bucheon, nói với các phóng viên.

Hiện trường vụ xe tải nhẹ lao vào chợ làm 2 người chết ở Hàn Quốc

Ông Park xác nhận khi vụ việc xảy ra, tài xế không bị ảnh hưởng bởi chất kích thích và đã đâm vào những người trên lối đi của khu chợ, không phải tông vào các cửa hàng.

Ông Park cho biết thêm lúc đầu, chiếc xe tải lùi 28 m trước khi lao về phía trước 150 m. Giới chức cho hay chính quyền sẽ giao chiếc xe bán tải này cho các nhà điều tra để cố gắng xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

