Xe tải cuốn xe máy vào gầm tại giao lộ, 1 người tử vong

Đến 19 giờ ngày 10.5, lực lượng chức năng P.Thới An cùng Công an TP.HCM tổ địa bàn Q.12 đang giải quyết hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy xảy ra tại giao lộ đường Lê Thị Riêng - TA16 - TX25 (P.Thới An).

Hiện trường tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ cùng ngày, xe tải biển số 48E - 000.xx chạy trên đường Lê Thị Riêng, hướng ra đường Đỗ Mười.

Khi xe qua giao lộ đường Lê Thị Riêng -TA16 - TX25 (P.Thới An, Q.12) thì xe tải xảy ra tai nạn với xe máy biển số 54Y1 - 47xx do người phụ nữ trung niên cầm lái (chưa rõ hướng di chuyển).

Hậu quả, người phụ nữ chạy xe máy tử vong tại chỗ, giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt giải quyết hiện trường, điều tiết phân luồng giao thông.

Xe máy nằm kẹt dưới gầm xe tải ẢNH: TRẦN KHA

Lực lượng chức năng giải quyết hiện trường tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại giao lộ này hoạt động bình thường.

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đang giải quyết hiện trường cũng như trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra làm rõ vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy này cũng như xác định danh tính người phụ nữ tử vong.