Xe tải lao vào sạp rau, may mắn 1 người bị thương nhẹ

Đến 8 giờ ngày 20.11, Công an H.Đức Hòa (tỉnh Long An) đã giải quyết xong hiện trường vụ tai nạn xảy ra giữa xe taxi công nghệ và xe tải trên TL10 (xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An). Sau khi va chạm với xe taxi công nghệ, xe tải lao vào húc bay sạp rau, một người đàn ông đã may mắn thoát chết trong gang tấc.

Hiện trường xe tải sau va chạm đã lao vào sạp bán rau trên TL10 ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 24 cùng ngày, xe tải biển số 70H - 010.xx chạy trên TL10 khi đến khu vực thuộc ấp 5, xã Đức Hòa Đông, H.Đức Hòa, tỉnh Long An thì xảy ra va chạm với xe taxi công nghệ. Chiếc xe tải leo lên vỉa hè, lao vào nhà dân là sạp bán rau, húc bay nhiều đồ đạc, làm hư hỏng mái che căn nhà.

Thót tim cảnh xe tải lao vào sạp rau ngay lúc có người đi đến

Từ camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, dòng xe chạy cùng chiều trên TL10 hướng từ TP.HCM đi Long An. Lúc này, chiếc xe tải chạy phía sau tông vào đuôi xe taxi công nghệ, rồi lao vào nhà dân. Người đàn ông đi bộ trên vỉa hè thấy xe tải lao về phía mình liền quay người tháo chạy, nhưng bị khung sắt (do xe tải húc) văng trúng người quỵ ngã ra đường.

"Thời điểm trên, tôi đang dọn hàng ra bán. Tại sạp rau cũng chưa có khách do trời còn khá sớm. Tôi đứng trực diện với vụ va chạm nên thấy xe tải lao đến mình, nhờ đó kịp thời phản ứng, bỏ chạy nên chỉ bị khung sắt văng trúng chân bị thương nhẹ. Thật sự quá may mắn", anh H. người bán cá (cạnh sạp rau) kể lại.

Camera ghi lại thời điểm xe tải lao vào sạp bán rau. Lúc này, anh H. đứng trực diện với vụ va chạm, thấy chiếc xe tải lao về phía mình nên vội tháo chạy. ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người dân sửa lại mái tôn nhà do xe tải tông hư hỏng ẢNH: TRẦN KHA

Nhận tin báo, Công an H.Đức Hòa có mặt giải quyết, di dời các xe liên quan ra khỏi hiện trường. Đến trưa cùng ngày, chủ sạp rau vẫn đang dọn dẹp hiện trường, mua tôn lợp, sửa lại mái che căn nhà do bị xe tải tông hư.