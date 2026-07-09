Xe tải mất lái tông gãy trụ đèn, lật nghiêng dưới chân đèo Cù Hin

Lật xe tải dưới chân đèo Cù Hin vào trưa 9.7 khiến đường nối sân bay Cam Ranh với Nha Trang ùn tắc kéo dài. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xử lý hiện trường.