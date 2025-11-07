Xe tải Phú Tài Auto – Uy tín chất lượng tạo nên thành công

Thành lập ngày 19.12.2019, được dẫn dắt bởi đội ngũ giàu kinh nghiệm trong ngành xe tải và marketing, Phú Tài Auto đang khẳng định vị thế là tổng đại lý xe tải hàng đầu, mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Với mục tiêu trở thành Showroom 4S đạt chuẩn, Xe tải Phú Tài Auto cung cấp dịch vụ trọn gói từ tư vấn, bán hàng, bảo dưỡng đến hậu mãi. Doanh nghiệp hiện là đối tác phân phối chính thức của nhiều thương hiệu xe tải uy tín cùng các dòng xe tải van, xe bán hàng lưu động đáp ứng đa dạng nhu cầu vận chuyển.

Phú Tài Auto luôn đặt lợi ích khách hàng làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Chất lượng xe ổn định, chính sách hậu mãi tận tâm, cùng tinh thần phục vụ chuyên nghiệp đã giúp Phú Tài Auto trở thành điểm đến tin cậy của hàng nghìn khách hàng.

Với phương châm "Uy tín - Chất lượng - Đồng hành cùng thành công", Phú Tài Auto đang từng bước khẳng định thương hiệu và hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị phân phối xe tải hàng đầu Việt Nam.

