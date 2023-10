Xe tải Trung Quốc do TMT Motor phân phối tại Việt Nam bị triệu hồi

Không chỉ ô tô du lịch, nhiều mẫu xe thương mại, xe tải tại Việt Nam thời gian gần đây cũng "lãnh án" triệu hồi do những vấn đề khác nhau. Sau Isuzu QKR, mới đây đến lượt xe tải Trung Quốc – CNHTC (China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd) mang số loại ZZ3317N3267E1-U2 do TMT Motor phân phối cũng phải triệu hồi do lỗi liên quan đến thùng xe.



TMT Motor bắt đầu triển khai đợt triệu hồi 216 chiếc CNHTC, trong đó có 96 chiếc đã đến tay người dùng và lăn bánh tại Việt Nam

Cụ thể, theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, bắt đầu từ tháng 10.2023 TMT Motor bắt đầu triển khai đợt triệu hồi 216 chiếc CNHTC, trong đó có 96 chiếc đã đến tay người dùng và lăn bánh tại Việt Nam. Tất cả số xe này được xác định sản xuất trong khoảng thời gian từ 12.9 đến 27.12.2022.

Trong văn bản báo cáo Cục Đăng kiểm Việt Nam, TMT Motor cho biết việc triệu hồi để khắc phục sự cố liên quan đến thùng xe, do kết cấu thùng xe có một số chi tiết lớn hơn số hồ sơ thiết kế đã cấp phép trước đó, dẫn đến trọng lượng xe nặng hơn so với xe mẫu đã được chứng nhận.

Nguyên nhân dẫn đến sai sót này do cơ sở sản xuất thùng xe (Nhà máy ô tô Cửu Long) không cân khối lượng thùng hàng trước khi đưa vào sản xuất, lắp ráp và khi kiểm tra chất lượng xuất xưởng cũng không được cân khối lượng bản thân của cả xe thành phẩm mặc dù đã có các quy trình kiểm tra, hướng dẫn và kiểm soát trong quá trình sản xuất.

Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe bị lỗi mất khoảng 10 ngày

Bên cạnh đó, khi kiểm định xe nếu khối lượng xe thực tế cao hơn khối lượng nguyên bản của xe theo hồ sơ thiết kế (dung sai cho phép) thì sẽ không kiểm định được, đồng nghĩa với việc xe này không được phép tham gia giao thông.

TMT khuyến cáo "người tiêu dùng nên mang xe tới nhà máy ô tô Cửu Long ở tỉnh Hưng Yên" để được sửa chữa thùng hàng. Các mẫu xe tải CNHTC nằm trong đợt triệu hồi này sẽ được khắc phục lỗi miễn phí và tất cả các chi phí liên quan đến việc triệu hồi đều do Công ty TMT chịu trách nhiệm. Thời gian kiểm tra, sửa chữa mỗi xe mất khoảng 10 ngày.