Xe tải van Suzuki EECO trình làng khách Việt, giá 310 triệu đồng

Tiếp nối di sản và vị thế dẫn đầu

Là thương hiệu gắn bó lâu dài cùng thị trường Việt Nam và dẫn đầu thị phần trong phân khúc xe tải nhẹ, Suzuki giữ vững uy tín nhờ các sản phẩm bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và tiện lợi cho nhu cầu sử dụng đa dạng của người kinh doanh. Các mẫu xe tải "quốc dân" như Super Carry Pro, Carry Truck và Blind Van được các tiểu thương, chủ doanh nghiệp tin tưởng và gắn bó trong nhiều năm mà không lo hư hỏng, sửa chữa tốn kém.

Suzuki EECO kỳ vọng sẽ là "át chủ bài" mới của Suzuki ở mảng xe thương mại tại Việt Nam

Hiện nay, sự phát triển mạnh của hoạt động vận chuyển nội đô đang thúc đẩy nhu cầu đối với các phương tiện chở hàng có khả năng vận hành linh hoạt và chi phí sử dụng hợp lý. Với nhiều hộ kinh doanh, xe máy hoặc phương tiện chở hàng ba bánh dần bộc lộ hạn chế khi số lượng đơn hàng, khối lượng chuyên chở lớn, cùng tuyến giao hàng ngày càng dày đặc. Suzuki EECO tập trung vào các giá trị nền tảng gồm tính linh hoạt trong đô thị, chất lượng bền bỉ theo tiêu chuẩn Nhật Bản, cùng hệ thống an toàn tiên tiến so với phân khúc xe thương mại.

Linh hoạt trong phố, thuận tiện giao hàng

Được thiết kế để tối ưu trong điều kiện đường hẹp và mật độ giao thông cao, Suzuki EECO sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 3.675 x 1.475 x 1.825 (mm), chiều dài cơ sở 2.350 mm. Lợi thế về kích thước nhỏ gọn góp phần giảm thiểu mức tiêu thụ nhiên liệu của xe, kết hợp cùng bán kính quay đầu 4,5 mét nhỏ nhất phân khúc, EECO dễ dàng xoay trở trong những con hẻm nhỏ, quay đầu dễ dàng tại các khu vực đỗ xe đông người. Bên cạnh đó, cảm biến lùi được trang bị nhằm hỗ trợ quan sát khi lùi hoặc đỗ xe trong khu vực giao hàng chật hẹp, đông đúc, qua đó nâng cao sự thuận tiện cho tài xế trong công việc hằng ngày.

Suzuki EECO có thiết kế nhỏ gọn, giúp di chuyển linh hoạt trong đô thị

Không chỉ linh hoạt khi di chuyển, thiết kế thân xe của Suzuki EECO còn hướng đến sự tiện lợi trong quá trình giao nhận hàng hóa với cấu trúc 5 cửa. Trong đó, 2 cửa bên dạng trượt cho phép thao tác chất dỡ hàng trở nên gọn gàng, nhanh chóng khi dừng sát lề hoặc trong bãi đỗ hẹp.

Với tải trọng tối đa 595 kg (bao gồm cả người lái và hành khách), khối lượng toàn tải 1.540 kg, Suzuki EECO có thể hoạt động thoải mái 24/7 trong nội đô, không bị giới hạn khung giờ như các dòng xe tải nặng, phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh như giao hàng thương mại điện tử, cung ứng thực phẩm, thiết bị gia dụng, vật tư dịch vụ hay các loại hình kinh doanh lưu động tại các thành phố lớn.

Suzuki EECO có thể hoạt động thoải mái 24/7 trong nội đô, không bị giới hạn khung giờ như các dòng xe tải nặng

Tối ưu hiệu quả nhờ độ bền và chi phí sử dụng hợp lý

Với nhóm khách hàng kinh doanh, tính hiệu quả không chỉ nằm ở khối lượng chuyên chở, mà còn là khả năng duy trì nhịp vận hành đều đặn, hạn chế gián đoạn và tối ưu chi phí theo thời gian.

Suzuki EECO được trang bị động cơ xăng K12N dung tích 1,2 lít, sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Khối động cơ này cho công suất tối đa 59,4 kW tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 104,4 Nm tại 3.000 vòng/phút. Vận hành ở vòng tua thấp giúp giảm áp lực cho động cơ, hạn chế mài mòn, tăng độ bền và tính ổn định lâu dài, đồng thời tối ưu cho nhu cầu vận chuyển thường xuyên nhờ khả năng chở tải và leo dốc tốt, từ đó giúp tăng hiệu suất vận hành, giảm tiêu hao nhiên liệu trong các tình huống chuyên chở hàng hằng ngày.

Ở khía cạnh khung gầm và hệ thống treo, Suzuki EECO sử dụng treo trước MacPherson, treo sau liên kết ba điểm, kết hợp bộ lốp 155 R13, cân bằng giữa độ êm ái và khả năng chịu tải.

Nâng cao an toàn cho từng chuyến hàng

Suzuki EECO được trang bị các tính năng an toàn nổi bật trong phân khúc, hướng đến giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành. Xe có túi khí đôi phía trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS kết hợp phân phối lực phanh điện tử EBD, giúp kiểm soát lực phanh tốt hơn khi chở nặng hoặc phanh gấp trên mặt đường trơn trượt.

Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống cân bằng điện tử ESP, hỗ trợ tăng độ ổn định thân xe khi đánh lái tránh chướng ngại bất ngờ hoặc di chuyển trong điều kiện đường sá phức tạp.

Là mẫu xe thương mại nhưng Suzuki EECO vẫn được trang bị nhiều tính năng công nghệ an toàn hiện đại

Các trang bị hỗ trợ và bảo vệ khác gồm thanh gia cố cửa, đèn phanh trên cao dạng LED và hệ thống chống trộm, góp phần nâng cao sự an tâm cho người sử dụng cả trong lúc vận hành lẫn khi đỗ xe qua đêm tại bãi hoặc khu dân cư.

Chính sách bảo hành , bảo dưỡng tin cậy

Suzuki EECO đi kèm chính sách bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, tùy điều kiện đến trước. Khách hàng đồng thời được hỗ trợ công bảo dưỡng lần đầu, góp phần giảm chi phí sử dụng xe trong giai đoạn đầu khai thác.

Ngoài ra, hệ thống đại lý ủy quyền của Suzuki trên toàn quốc giúp việc mua xe và bảo dưỡng định kỳ thuận tiện hơn. Suzuki Việt Nam cũng luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp đầy đủ phụ tùng thay thế, đảm bảo giá cả cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhanh chóng, góp phần hỗ trợ công việc kinh doanh xuyên suốt cho khách hàng.

Suzuki EECO chính thức phân phối tại hệ thống đại lý ủy quyền của Suzuki Việt Nam từ tháng 1.2026, giá khởi điểm 310 triệu đồng (đã bao gồm VAT).