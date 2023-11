Xe tang 'quậy' phố đi bộ đêm Halloween: Phạt tài xế, công an tiếp tục xác minh

Chiều 1.11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự Công an Q.1, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan, làm việc với tài xế lái xe tang chạy vòng quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1) và một số tuyến đường khác trên địa bàn TP.HCM.

Nam tài xế được xác định là ông P.D.T (38 tuổi, ngụ Q.7), hiện làm việc cho một cơ sở mai táng trên địa bàn Q.7.

Chiếc xe tang trong đêm Halloween CẮT TỪ CLIP

Tại buổi làm việc, CSGT lập biên bản vi phạm hành chính với ông T. về hành vi không đóng cửa lên xuống xe khi xe đang chạy. Với vi phạm này, nam tài xế bị phạt 700.000 đồng.

Liên quan đến vụ việc, CSGT Q.1 cũng bàn giao hồ sơ, phương tiện là chiếc xe tang biển số 51B-132.XX do bà P.N.N đứng tên chủ sở hữu cho Công an P.Bến Nghé để tiếp tục mở rộng làm rõ các vi phạm về an ninh trật tự xã hội.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 31.10, ông T. lái xe tang nói trên, chở khoảng 8 người của cơ sở mai táng đi chơi Halloween. Những người này hóa trang thành nhiều hình dạng ma quỷ, người tử vong,... Lộ trình xe đi từ Q.7 qua phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1).

Nam tài xế tại cơ quan công an TRẦN DUY KHÁNH

Xe tang không được đóng cửa, chạy nhiều vòng quanh phố đi bộ. Trên xe, nhóm người nhảy múa, đùa giỡn, chọc ghẹo những người đi đường. Đoạn clip này cũng được đăng tải lên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút lượng tương tác lớn.