Xe tay ga Italjet Roadster 400 Limited giới hạn 777 chiếc rục rịch về Việt Nam

Nổi tiếng với những mẫu xe tay ga thiết kế độc đáo, phá cách và hoàn toàn khác biệt về kiểu dáng, trang bị so với các dòng xe hiện nay trên thị trường, thương hiệu xe máy đến từ Ý - Italjet gia nhập thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối vào cuối năm 2024. Sau khi tạo ấn tượng với Italjet Dragster 300 - mẫu xe đầu tiên của Italjet mở bán tại Việt Nam, thông qua nhà phân phối tại TP.HCM hãng xe Ý đang rục rịch bổ sung thêm mẫu mã mới. Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, trong thời gian tới phiên bản giới hạn Italjet Roadster 400 Limited Edition sẽ được đưa về Việt Nam phân phối.

Đây được xem là thông tin khá bất ngờ bởi Italjet Roadster 400 Limited Edition ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Mô tô quốc tế EICMA 2025 diễn ra tại Ý vào tháng 11 năm ngoái. Đây là mẫu xe đặc biệt, thuộc phiên bản giới hạn do Trung tâm thiết kế Italjet ở Castel Guelfo, Bologna, Ý phát triển, sản xuất. Mẫu xe này không đơn thuần là một phương tiện di chuyển mà được hãng nâng tầm thành một tác phẩm nghệ thuật với phong cách thiết kế có một không hai.

Roadster 400 Limited Edition kết hợp giữa thiết kế cổ điển và công nghệ hiện đại. Hay nói chính xác hơn, nó kết hợp giữa kiểu dáng của một mẫu scooter cổ điển Ý kiểu Vespa với đặc trưng của Italjet.

Xe tay ga này sở hữu bộ khung ống thép kết hợp với các chi tiết nhôm cơ khí trông có vẻ khá phức tạp nhưng được kết hợp liền lạc… tạo nên vẻ ngoài đầy cuốn hút. Điều này thể hiện qua đèn pha tròn bao quanh bởi yếm cong duyên dáng, và các tấm ốp hông kiêm hốc gió mô phỏng lại phần thân với bầu hai bên như Vespa hay Lambretta cổ điển. Phần khung chính vẫn được làm từ thép ống trellis, kết hợp khung phụ 2 đầu bằng nhôm.

Italjet Roadster 400 Limited Edition sở hữu hệ thống treo đặc biệt với phuộc Ohlins đặt giữa, cụm ống xả kép Akrapovic được bố trí đối xứng bao quanh là đèn hậu LED. Điểm nhấn lớn nhất của Roadster 400 nằm ở hệ thống lái DLAS (Dynamic Linkage Articulated Steering) - công nghệ hoàn toàn mới mà Italjet mô tả là sự "tiến hóa" của thiết kế tay đòn đơn huyền thoại từng xuất hiện trên dòng Dragster. Hệ thống này giúp tăng độ chính xác khi vào cua, cải thiện khả năng phản hồi mặt đường và giữ cho tay lái ổn định ngay cả khi xe đạt tốc độ cao.

Cung cấp sức mạnh cho Italjet Roadster 400 Limited Edition là khối động cơ xi-lanh đơn 394cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 41,5 mã lực tại 7.500 vòng/ phút và mô-men xoắn cực đại 41,2 Nm tại 6.000 vòng/phút. Hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp phanh Nissin với heo trước 4 piston.

Roadster 400 Limited Edition sản xuất với số lượng giới hạn 777 xe. Theo thông tin từ đơn vị nhập khẩu và phân phối xe Italjet tại Việt Nam, đơn vị này đang tiến hành các thủ tục để nhập khẩu Roadster 400 Limited Edition nhưng số lượng khá ít và dự kiến phân phối vào cuối năm nay. Với kiểu dáng phá cách, tích hợp nhiều công nghệ, trang bị hiện đại và số lượng giới hạn, Italjet Roadster 400 Limited Edition chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng chịu chơi và chịu chi thích sở hữu xe độc lạ.