Xe thương mại GAZ từ nhà máy Đà Nẵng chào sân thị trường Campuchia

Đáng chú ý, cả 6 mẫu xe trưng bày thuộc dòng Gazelle và Sobol - gồm xe buýt đô thị cỡ nhỏ, xe khách, xe tải van và xe tải thùng, đều được lắp ráp tại nhà máy GAZ Thành Đạt (Đà Nẵng). Điều này thể hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nơi cung ứng xe chủ lực cho Campuchia và Đông Nam Á. Nhờ khoảng cách gần, xe và linh kiện từ Đà Nẵng có thể sang Campuchia nhanh với chi phí tiết kiệm. Phản hồi tích cực tại sự kiện tạo kỳ vọng lớn về năng lực sản xuất của nhà máy, mở ra cơ hội để xe từ Việt Nam hiện diện rộng hơn tại khu vực trong tương lai.

Hãng xe thương mại GAZ nổi bật với kinh nghiệm sản xuất lâu đời và sản phẩm bền bỉ

Thành lập năm 2019, GAZ Thành Đạt là đơn vị sản xuất và phân phối các dòng xe buýt hạng nhỏ, tải van và xe tải (tổng tải trọng 3,5 - 4,9 tấn). Với nhà máy lắp ráp tại Đà Nẵng, hệ thống kho phụ tùng 3 miền và mạng lưới dịch vụ ủy quyền tại 12 tỉnh thành, doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung linh kiện và hạ tầng kỹ thuật thông suốt, hỗ trợ tối ưu cho các đơn vị vận tải.






