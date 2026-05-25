Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Xe thương mại GAZ từ nhà máy Đà Nẵng chào sân thị trường Campuchia

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
25/05/2026 11:00 GMT+7

Vừa qua, các dòng xe thương mại của GAZ đã được giới thiệu đến giới chức và cộng đồng doanh nghiệp Campuchia. Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Cham Nimul.

Đáng chú ý, cả 6 mẫu xe trưng bày thuộc dòng Gazelle và Sobol - gồm xe buýt đô thị cỡ nhỏ, xe khách, xe tải van và xe tải thùng, đều được lắp ráp tại nhà máy GAZ Thành Đạt (Đà Nẵng). Điều này thể hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nơi cung ứng xe chủ lực cho Campuchia và Đông Nam Á. Nhờ khoảng cách gần, xe và linh kiện từ Đà Nẵng có thể sang Campuchia nhanh với chi phí tiết kiệm. Phản hồi tích cực tại sự kiện tạo kỳ vọng lớn về năng lực sản xuất của nhà máy, mở ra cơ hội để xe từ Việt Nam hiện diện rộng hơn tại khu vực trong tương lai.

Xe thương mại GAZ từ nhà máy Đà Nẵng chào sân thị trường Campuchia- Ảnh 1.

Hãng xe thương mại GAZ nổi bật với kinh nghiệm sản xuất lâu đời và sản phẩm bền bỉ

Thành lập năm 2019, GAZ Thành Đạt là đơn vị sản xuất và phân phối các dòng xe buýt hạng nhỏ, tải van và xe tải (tổng tải trọng 3,5 - 4,9 tấn). Với nhà máy lắp ráp tại Đà Nẵng, hệ thống kho phụ tùng 3 miền và mạng lưới dịch vụ ủy quyền tại 12 tỉnh thành, doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung linh kiện và hạ tầng kỹ thuật thông suốt, hỗ trợ tối ưu cho các đơn vị vận tải. Tìm hiểu thêm thông tin tại website https://gazglobal.vn/


Khám phá thêm chủ đề

Xe thương mại GAZ nhà máy GAZ Thành Đạt (Đà Nẵng) Xe thương mại GAZ giới thiệu thị trường Campuchi Hãng xe GAZ với kinh nghiệm sản xuất lâu đời và sản phẩm bền bỉ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận