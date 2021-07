Nên chọn Hyundai SantaFe hay KIA Sorento bản tiêu chuẩn?

KIA Sorento và Hyundai SantaFe tại Hàn Quốc được xem là đối thủ trực tiếp của nhau, dù được quản lý chung bởi một tập đoàn. Doanh số KIA Sorento tại thị trường quê nhà trong những tháng gần đây liên tục vượt mặt Hyundai SantaFe, cho thấy sức hút của mẫu xe này đối với khách hàng nội địa. Tuy nhiên, ở Việt Nam lại là câu chuyện khác.

Ngoại hình KIA Sorento bản tiêu chuẩn Deluxe khá bắt mắt và tương đồng với các bản cao cấp

So với mẫu xe đối thủ đồng hương KIA Sorento, Hyundai SantaFe được người dùng Việt Nam đánh giá cao hơn về thương hiệu, điều này tỏ ra hợp lý bởi Hyundai có những dòng xe chủ lực "lấy lòng" khách Việt sớm hơn so với các dòng xe KIA mới nổi bật vài năm trở lại đây. Do đó, tâm lý thị hiếu người mua khi lựa chọn giữa 2 chiếc SUV ngang tầm giá sẽ ưu tiên xe thương hiệu Hyundai hơn KIA.

VIDEO: Hyundai SantaFe 2021 thay đổi gì để ‘đấu’ KIA Sorento?

Bản tiêu chuẩn của Hyundai SantaFe nhiều tiện nghi hơn

Ở tầm giá hơn 1 tỉ đồng, Hyundai SantaFe bản tiêu chuẩn đang có lợi thế lớn so với KIA Sorento bản tiêu chuẩn Deluxe tại Việt Nam về trang bị tiện nghi.

Là phiên bản tiêu chuẩn, Hyundai SantaFe vẫn sở hữu hệ thống âm thanh 10 loa hàng hiệu Harman Kardon, hệ thống đèn bên ngoài đều là LED, cốp đóng mở bằng điện, hộp số điều khiển điện bằng nút bấm. Đây đều là những tính năng còn thiếu trên KIA Sorento phiên bản tiêu chuẩn Deluxe.

Trang bị tiện nghi trên Hyundai SantaFe 2021 bản tiêu chuẩn phù hợp hơn cho mục đích sử dụng gia đình

Ngoài ra, KIA Soreto phiên bản tiêu chuẩn Deluxe còn mất điểm ở một số tiểu tiết, như vô lăng không được bọc da hay kính hậu không có chức năng chống chói tự động.

VIDEO: Đánh giá KIA Sorento thế hệ mới

Bản tiêu chuẩn của Hyundai SantaFe nhiều lựa chọn động cơ hơn

Cả hai mẫu xe Hàn Quốc này đều sử dụng chung 2 loại động cơ máy xăng 2.5 lít kết hợp với hộp số 6 cấp hoặc máy dầu 2.2 lít kết hợp với hộp số 8 cấp ly hợp kép. Tuy nhiên, trên phiên bản tiêu chuẩn chỉ SantaFe có tùy chọn máy xăng (giá 1,03 tỉ đồng) giá thấp hơn Sorento phiên bản tiêu chuẩn Deluxe máy dầu. Điều này cũng là một lợi thế khác của SantaFe đối với khách hàng là gia đình.

Nội thất KIA Sorento 2021 bản tiêu chuẩn Deluxe ít trang bị hơn, bù lại giá thấp hơn Hyundai SantaFe bản tiêu chuẩn

Dù vậy, giá bán 1,13 tỉ đồng của Hyundai SantaFe phiên bản tiêu chuẩn máy dầu cao hơn KIA Sorento phiên bản tiêu chuẩn Deluxe máy dầu có giá 1,079 tỉ đồng, chênh lệch 51 triệu đồng cũng sẽ khiến nhiều khách hàng suy nghĩ khi lựa chọn giữa 2 mẫu xe này.