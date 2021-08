Xe tay ga tầm giá 150 triệu: Chọn Honda SH350i hay Vespa GTS 300 Super Tech?

Từ trước đến nay, Honda SH và Vespa GTS được xem là cặp “kỳ phùng địch thủ” ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam. Bộ đôi này luôn được hai nhà sản xuất xe máy danh tiếng trên thế giới liên tục đổi mới, đa dạng phiên bản để cạnh tranh và đáp ứng thị hiếu của nhóm khách hàng sẵn sàng bỏ ra gần hai trăm triệu đồng nhằm thể hiện đẳng cấp, cá tính, sang trọng với một phương tiện đi lại hàng ngày.

Ngay cả khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Việt Nam khiến sức mua xe máy sụt giảm, màn “so găng” giữa Honda SH và Vespa GTS chưa kịp lắng xuống, đã được đẩy lên cao trào khi Honda tung ra thị trường bản Honda SH350i . Việc lắp ráp trong nước giúp phiên bản này giành lại thế cân bằng về giá bán với “át chủ bài” ngập tràn công nghệ - Vespa GTS 300 Super Tech mà Piaggio Việt Nam đã tung ra thị trường từ năm 2019.

Honda SH350i cũng như Vespa GTS 300 Super Tech đều là những mẫu xe tay ga “không dành cho số đông”

Đều được xem là biểu tượng của sự cao cấp, sang trọng… đổi lại với mức giá khoảng 150 triệu đồng, Honda SH350i cũng như Vespa GTS 300 Super Tech đều là những mẫu xe tay ga “không dành cho số đông”. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe đều có điểm mạnh và lợi thế riêng để cạnh tranh, tạo sức hút với khác hàng Việt Nam. Vậy mẫu xe nào đáng “đồng tiền bát gạo”? Hãy cùng Thanh Niên, so sánh giữa Honda SH350i và Vespa GTS 300 Super Tech đang phân phối tại Việt Nam.

Đa dạng phiên bản, màu sắc, giá bán

Khác với Honda SH300i trước đây vốn được nhập khẩu, phiên bản Honda SH350i đã được hãng xe Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam. Chính yếu tố này giúp Honda SH350i có giá bán niêm yết khiến không ít người bất ngờ. Cụ thể, mẫu xe tay ga cao cấp mang thương hiệu Nhật Bản có giá bán từ 145,99 – 147,49 triệu đồng, thấp hơn từ 7,5 - 9 triệu đồng so với Vespa GTS 300 Super Tech được niêm yết giá 155 triệu đồng.

Không chỉ giành lại ưu thế cạnh tranh về giá bán, Honda SH350i “nội” còn cung cấp lựa chọn đa dạng hơn Vespa GTS 300 Super Tech. Mẫu xe tay ga của Honda có 2 phiên bản tương ứng với 3 tùy chọn màu sắc, trong khi Vespa GTS 300 Super Tech chỉ có duy nhất 1 phiên bản với 2 lựa chọn màu sắc.

Cả hai mẫu xe này đều lắp ráp trong nước và phân phối, bảo hành bảo dưỡng thông qua hệ thống đại lý chính hãng của Honda và Piaggio Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như Vespa GTS 300 Super Tech hiếm khi bị “làm giá” thì Honda SH350i luôn khiến khách hàng băn khoăn nếu muốn sở hữu đều phải chấp nhận “mua theo giá đại lý” với mức chênh lệch cao hơn hàng chục triệu đồng so với giá nhà sản xuất niêm yết.

Diện mạo thiết kế, kích thước và trang bị

Cả Honda Honda SH350i mới và Vespa GTS 300 Super Tech đều sở hữu phong cách thiết kế mạnh mẽ, sang trọng, thời trang đậm chất châu Âu

Thuộc phân khúc xe tay ga cao cấp, cùng hướng đến nhóm khách “có điều kiện”… Cả Honda Honda SH350i mới và Vespa GTS 300 Super Tech đều sở hữu phong cách thiết kế mạnh mẽ, sang trọng, thời trang đậm chất châu Âu. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe lại được tạo dáng theo trường phái thiết kế khác nhau. Vespa GTS 300 Super Tech mang thiết kế truyền thống kết hợp giữa nét điển, hiện đại trong kiểu dáng “con ong”đặc trưng của hãng xe Ý. Trong khi đó, Honda SH350i mang phong cách hiện đại, thể thao

Điều này khiến Honda SH350i tạo dáng bệ vệ, cao ráo hơn so với Vespa GTS 300 Super Tech. Theo thông số từ nhà sản xuất, Honda SH350i dài hơn 210 mm, hẹp hơn 12 mm, chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 55 mm so với Vespa GTS 300 Super Tech. Bù lại, mẫu xe mang thương hiệu Ý có phần sàn để chân rộng hơn, thân xe nhẹ hơn 12 kg và chiều cao yên thấp hơn 18 mm so với Honda SH350i. Với kích thước này, Vespa GTS 300 Super Tech phù hợp hơn với vóc dáng của đại đa số người Việt

Honda trang bị cho SH350i bộ mâm 16 inch tương tự bản SH150i, trong khi để phù hợp với kiểu dáng tổng thể Vespa GTS 300 Super Tech chỉ dùng mâm đúc 12 inch. Bình nhiên liệu cũng nhỏ hơn Honda SH350i khoảng 0,8 lít.

Động cơ, vận hành

Honda SH350i sở hữu động cơ cho khả năng vận hành mạnh mẽ hơn Vespa GTS 300 Super Tech

Về động cơ, Honda SH350i vượt trội hơn so với Vespa GTS 300 Super Tech. Mẫu xe tay ga Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam dùng máy xăng SOHC, xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van dung tích 329,6 cc. Trong khi đó, Vespa GTS 300 Super Tech lắp động cơ HPE, xi-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van dung tích 278,3 cc.

Động cơ trên Honda SH350i cho công suất lớn hơn 7 mã lực, lực kéo nhỉnh hơn 6 Nm so với Vespa GTS 300 Super Tech. Bù lại, mẫu xe tay ga do Piaggio sản xuất tiết kiệm nhiên liệu hơn so với Honda SH350i.

Công nghệ an toàn

Cả Vespa GTS 300 Super Tech và Honda SH350i đều trang bị hệ thống phanh đĩa trên cả hai bánh kết hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống kiểm soát lực kéo.

Đánh giá xe

Ở phân khúc xe tay ga cao cấp tầm giá 150 triệu đồng, Vespa GTS 300 Super Tech và Honda SH350i trang bị nhiều công nghệ đều là lựa chọn đáng quan tâm.

Tuy nhiên, với khác biệt về phong cách thiết kế, động cơ và giá bán… sẽ có những lựa chọn khác nhau. Vespa GTS 300 Super Tech phù hợp với những ai thích phong cách thời trang, cá tính pha chút cổ điển và mức giá hợp lý. Trong khi đó, những ai thích một mẫu xe tay ga sang trọng, hiện đại, vận hành mạnh mẽ và chấp nhận chênh giá khi mua tại đại lý (HEAD) thì Honda SH350i là lựa chọn phù hợp.