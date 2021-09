10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8.2021

So với những tháng trước, KIA Cerato vẫn duy trì ưu đãi, giảm giá nhưng doanh số bán đã sụt giảm. Cụ thể, lượng tiêu thụ mẫu sedan hạng C này trong tháng 8.2021 đạt 393 xe, giảm 620 xe so với tháng 7.2021. Cerato đang rục rịch chuyển sang phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi về thiết kế, tính năng.