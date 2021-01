2020: Tường thành xe giá rẻ Hàn sụp đổ trước hãng xe Việt

Từ thở “khai thiên lập địa” khi những chiếc Daewoo Matiz đầu tiên đặt nền móng cho phân khúc xe giá rẻ nhất Việt Nam góp phần bùng nổ dịch vụ taxi cũng như mở rộng cơ hội sở hữu xe của người Việt, xe Hàn Quốc luôn đóng vai trò chủ đạo. Hết Daewoo Matiz lại tới Kia Morning rồi Hyundai i10, sự lớn mạnh của xe Hàn trong phân khúc này khiến Chevrolet Spark phải khai tử trong khi các hãng xe Nhật phải e dè.

VIDEO: Sức mua giảm mạnh, VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 đua nhau giảm giá

Bằng chứng là phải đến năm 2018, Toyota mới tham chiến phân khúc đã có nền móng trước đó 20 năm, Honda nối gót người đồng hương khi ra mắt Brio 1 năm sau đó. 2019 cũng là thời điểm thị trường đón một tân binh hoàn toàn mới đánh dấu bước đi đầu tiên của hãng xe Việt - VinFast Fadil.

Đây cũng chính là viên gạch khiến tường thành xe giá rẻ Hàn Quốc sụp đổ…

Theo số liệu mới nhất, trong năm 2020 VinFast Fadil đã bán được 18.016 xe, vươn lên dẫn đầu phân khúc hatchback hạng A. Vào năm ngoái, dù không công bố cụ thể doanh số nhưng với 60% trong khoảng 17.000 xe, doanh số Fadil có thể coi là gần gấp đôi so với doanh số của năm 2019 (bán ra 6 tháng nhưng cho đặt trước từ đầu năm). Chỉ vào chưa đầy 2 năm, VinFast Fadil đã làm được điều mà hãng xe Mỹ Chevrolet hay hai hãng xe Nhật Bản, Toyota/Honda chưa làm được - lật đổ đế chế xe Hàn.

Hyundai Grand i10 ngậm ngùi về nhì chỉ vì bán ít hơn đối thủ vài trăm xe Hyundai Grand i10 ngậm ngùi về nhì chỉ vì bán ít hơn đối thủ vài trăm xe

Bán ít hơn đối thủ chỉ vỏn vẹn 447 chiếc, Hyundai Grand i10 buộc phải nhường vị trí dẫn đầu trong nhiều năm với 17.569 xe. Nếu vẫn giữ được thành tích 18.088 xe bùng nổ của năm 2019 hẳn Grand i10 vẫn tiếp tục là mẫu xe xưng vương trong năm nay. Dù sao, 2020 vẫn được tính là một năm thành công của mẫu xe đến từ Hàn Quốc bởi bất chấp ảnh hưởng từ dịch Covid-19 hay sức ép bất ngờ từ đối thủ VinFast Fadil, Grand i10 thành tích của nó vẫn duy trì không kém doanh số bùng nổ của năm ngoái là bao.

Nguyên nhân khiến Hyundai Grand i10 thất thế đến từ đối thủ Fadil được VinFast mạnh tay khuyến mãi trong đó chiến dịch trả góp 0% trong 2 năm đầu thực sự kích thích những khách hàng có hầu bao eo hẹp muốn sở hữu xe hơi hay những tài xế mua xe chạy dịch vụ. Ngoài ra, hỗ trợ áp mã giảm giá, thu cũ đổi mới hay giảm giá 10% khi trả thẳng, miễn phí trước bạ cũng khiến doanh số Fadil tăng mạnh, liên tục đứng đầu doanh số bán hàng trong nhiều tháng.

Giá bán cao là rào cản khiến Honda Brio khó tiếp cận khách hàng Giá bán cao là rào cản khiến Honda Brio khó tiếp cận khách hàng

So với các đối thủ trong phân khúc, VinFast Fadil không phải mẫu xe rộng rãi hay tiện nghi nhất nhưng sở hữu nhiều công nghệ an toàn và động cơ mạnh nhất. Để có thể so sánh miễn cưỡng với VinFast Fadil ở khía cạnh này chỉ có Brio nhưng đáng tiếc giá bán quá cao khiến tân binh nhà Honda không thể làm nên “chuyện lớn”. Dù sao, việc vượt qua Toyota Wigo vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng cũng có thể coi là thành công với một mẫu xe có giá bán không hề rẻ như Honda Brio.

2020 là năm không thành công của Kia Morning, “ông hoàng” doanh số 1 thời chỉ bán ra 6.186 chiếc, “bốc hơi” 3.125 chiếc so với năm 2019. Rõ ràng, miếng bánh của Kia Morning đã bị VinFast Fadil “gặm” mất ⅓. Mọi hy vọng đều đổ dồn vào phiên bản mới với nhiều lột xác về thiết kế, nâng cấp trong trang bị. Tuy nhiên, việc bỏ bản “taxi” nâng giá sàn lên 439 triệu đồng cũng khiến chặng đường giành lại thị phần của Morning không hề dễ đi.

Toyota Wigo khiến nhiều người tiếc nuối khi giảm mạnh doanh số, thua cả Honda Brio Toyota Wigo khiến nhiều người tiếc nuối khi giảm mạnh doanh số, thua cả Honda Brio

Đáng tiếc nhất trong phân khúc này phải kể đến Toyota Wigo, mẫu xe giá rẻ từng đạt thành tích tốt khi vừa ra mắt, cạnh tranh sòng phẳng với xe Hàn chứng kiến doanh số ảm đạm trong năm nay với chỉ 2.561 xe, giảm gần ⅔ (4.330 xe) so với năm ngoái vốn đã không giữ được nhiệt so với năm 2018 lần đầu ra mắt thị trường. Có lẽ hãng xe Nhật Bản cần phải thay đổi nhiều hơn nữa cho Wigo nếu muốn có chỗ đứng thực sự trong phân khúc xe giá rẻ nhất Việt Nam trong thời gian tới.