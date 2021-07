Audi RS3 2022 có ngoại hình và nội lực 'dữ dằn'

Audi RS3 2022 có diện mạo cá tính, đậm chất thể thao với mặt ca-lăng sơn màu đen kết hợp với các khe hút gió lớn hơn và lưới tản nhiệt dạng lưới tổ ong mới. Bên cạnh đó, xe cũng được trang bị cụm đèn pha LED bắt mắt hơn, chắn bùn phía trước rộng hơn, và bổ sung các khe hút gió ở vòm bánh trước. Ở phía sau, đuôi xe RS3 mới sở hữu cửa có kích thước lớn hơn, đèn hậu được tinh chỉnh, bộ khuếch tán sau chứa hệ thống ống cả RS Sport có âm thanh uy lực hơn đời cũ.

So với S3, Audi RS3 2022 thấp hơn 10 mm, và thấp hơn 25 mm nếu so với A3. Xe được trang bị bộ giảm chấn thích ứng và phanh đĩa carbon gốm tiêu chuẩn. Ngoài ra, RS3 còn sở hữu bộ mâm 19 inch đi kèm lốp Pirelli P Zero Trofeo R, phanh đĩa thép 375 mm (phía trước) và 310 m (sau) là trang bị tiêu chuẩn.

Audi RS3 2022 - dòng xe hiệu suất cao có sức mạnh hơn 400 mã lực

Bên trong khoang cabin, Audi RS3 2022 trang bị vô-lăng RS Sport Leather đáy phẳng bọc da Alcantara có sọc đỏ tùy chọn ở vị trí 12 giờ, đi kèm với nút RS Mode chuyên dụng, lẫy chuyển số bằng kẽm đúc. Toàn bộ ghế của xe là loại ghế thể thao RS với tuỳ chọn bọc da Nappa. Ngoài ra, xe có màn hình hỗ trợ người lái Audi Virtual kích thước 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch.

Về truyền động, hãng Audi đã trang bị cho chiếc RS3 2022 sắp bán ra thị trường châu Âu khối động cơ TFSI 5 xi-lanh tăng áp dung tích 2,5 lít, cho công suất tối đa 394 mã lực và mô-men xoắn tối đa 500 Nm. Trong khi đó, tại Mỹ, xe thể thao này có công suất lên tới 401 mã lực, sức kéo thì vẫn giữ nguyên như bản châu Âu.

Đi kèm với sức mạnh này là hộp số S-tronic ly hợp kép 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/giờ trong 3,8 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/giờ. Ngoài ra, Audi cũng cung cấp cho khách hàng gói nâng cấp để giúp xe sở hữu vận tốc giới hạn 280 km/giờ, hoặc gói RS Dynamic có tốc độ tối đa 290 km/giờ.

Nội thất Audi RS3 2022 nổi bật với thiết kế thể thao, vô lăng bọc da lộn Alcantara

Audi RS3 2022 trang bị bộ chia mô-men xoắn RS thay thế bộ vi sai cầu sau, cho phép chuyển 100% sức kéo đến 1 trong 2 bánh sau khi cần thiết để tạo ra sự cân bằng khi xe vào cua ở tốc độ cao.

Ngoài 4 chế độ lái Comfort, Auto, Dynamic RS Individual và Efficiency, Audi RS3 2022 còn được bổ sung thêm chế độ RS Performance giúp phát huy tối đa sức mạnh của xe trên đường đua.

Audi RS3 Sportback và Sedan 2022 sẽ chính thức lên kệ các đại lý tại châu Âu vào mùa thu tới. Tại thị trường quê nhà Đức, Audi RS3 Sportback 2022 có giá bán từ 60.000 euro (khoảng 1,620 tỉ đồng), =phiên bản Sedan giá từ 62.000 euro (khoảng 1,674 tỉ đồng).