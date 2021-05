Bất ngờ Toyota Corolla Cross chạy thử tại Mỹ

Toyota Corolla Cross mới được phân phối tại một số thị trường ở Đông Nam Á, trong d dó có Việt Nam

Nếu được bán ra ở Mỹ, Toyota Corolla Cross có thể "dẫm chân" mẫu C-HR cũng đang được bán tại đây

Toyota Corolla Cross hiện đang được phân phối tại các thị trường Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. Mẫu xe này thậm chí cũng chưa được bán ở quê nhà Nhật Bản nhưng lại bất ngờ xuất hiện trên đường phố Mỹ với lớp áo ngụy trang.Trước đó, đã có thông tin mẫu xe Corolla Cross sẽ không đặt chân đến Mỹ vì nhiều lý do. Ở thời điểm đó, đại diện Toyota khu vực Bắc Mỹ - Zach Reed cho biết: "Corolla Cross là một sản phẩm đầy hứng khởi của Toyota được ra mắt ở một số thị trường đặc biệt. Tuy nhiên hiện tại, không có quyết định hay thông báo gì về việc nó đến Mỹ cả".Dù đang chạy thử ở Mỹ, nhưng hãng xe Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận chính thức nào về việc mẫu xe này có được phân phối tại đây hay không. Toyota Corolla Cross được phát triển trên nền tảng Corolla mới TNGA (Toyota New Global Architecture). Xe có kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở của xe đạt: 2.640 mm, khoảng sáng gần: 161 mm và bán kính vòng quay xe là 5,2 m. Xe có kích thước nhỏ cỡ một chiếc crossover đô thị như Honda HR-V, Mazda CX-30 và Nissan Kicks.Corolla Cross có chung chiều dài trục cơ sở là 2.640 mm với dòng CH-R, dù nếu so các kích thước khác thì vẫn có sự chênh lệch. Corolla Cross dài hơn 76 mm, rộng hơn 28 mm và cao hơn 56 mm so với dòng CH-R. Corolla Cross lẫn CH-R đều không có hệ dẫn động AWD. Vì vậy, nếu đem xe đến Mỹ, nó sẽ giẫm chân vào thị phần của CH-R.Toyota Corolla Cross được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.8L Dual VVT-i, cho công suất 140 mã lực tại vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 177 Nm tại vòng tua 4.000 vòng/phút. Đi cùng là hộp số vô cấp Super CVT-i. Đối với bản máy xăng 1.8 Hybrid (2ZR-FXE Atkinson), xe kết hợp giữa động cơ 1.8L và một mô tơ điện, cho công suất 122 mã lực.