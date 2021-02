Bentley Flying Spur phiên bản 'độc' về Việt Nam đón Tết

So với xe chính hãng, mẫu xe nhập khẩu tư nhân có màu ngoại thất thể thao, trẻ trung và cá tính hơn. Điểm chung của các phiên bản Bentley Flying Spur First Edition là được sản xuất đúng 1 năm đầu của thế hệ mới nhất hoặc mẫu xe hoàn toàn mới. Dù giới nhà giàu phải đợi khá lâu để sở hữu nhưng bản First Edition không bao giờ làm họ thất vọng bởi một chi tiết dù là nhỏ nhất cũng thể hiện được sự tinh tế.

Bentley Flying Spur First Edition 2021 sử dụng bộ khung gầm có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5304 x 1964 x 1488 mm. Theo chia sẻ từ Bentley, nguồn cảm hứng để tạo nên Flying Spur First Edition chính là từ phần thân của những chiếc máy bay.

Mẫu xe phù hợp cho những "ông chủ" thỉnh thoảng muốn tự mình cầm lái

Điểm ấn tượng kế tiếp là cụm đèn trước có kiểu dáng tròn cổ điển pha trộn cùng vẻ đẹp công nghệ của hệ thống đèn LED ma trận với hiệu ứng pha lê cầu kỳ. Bentley Flying Spur First Edition cũng không thiếu đi vẻ đẹp quý tộc với bộ lưới tản nhiệt hình chữ nhật gồm nhiều nan dọc mạ crom sáng bóng.

Để tạo sự khác biệt với các bản tiêu chuẩn, Flying Spur First Edition được gắn thêm logo của biến thể đặc biệt có số 1 trên cột C. Ngoài ra, logo này còn xuất hiện tại một số vị trí bên trong khoang lái.

Dù đã được bổ sung thêm nhiều trang bị và công nghệ mới nhưng trọng lượng của bản First Edition vẫn nhẹ hơn 38 kg so với thế hệ thứ 2. Có được điều này là nhờ các tấm thân xe có cấu tạo từ nhôm trải qua quá trình sấy lên tới 500 độ C và được cắt bằng tia laser công suất lớn.

Khoang nội thất toàn bộ là màu da bò, kết họp với các chi tiết ốp gỗ sang trọng bậc nhất

Gần như toàn bộ các chi tiết bên trong đều được làm từ chất liệu da và gỗ cao cấp mang lại cảm giác sang trọng. Chất liệu gỗ sẽ được chính khách hàng lựa chọn với 8 loại gỗ đơn và 7 loại gỗ kép.

Chi tiết đáng chú ý kế tiếp là màn hình trung tâm 12,3 inch Bentley Rotating Display. Điều đặc biệt của màn hình này là có thể ẩn vào trong khi không sử dụng tạo thành một mặt phẳng gỗ liền mạch trải dài hết táp lô rất độc đáo.

Cung cấp sức mạnh là khối động cơ W12 tăng áp kép 6,0L cho công suất tối đa 626 mã lực, mô men xoắn cực đại 900 Nm. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Với khối động cơ khủng trên, Bentley Flying Spur First Edition có thể tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,8 giây trước khi đạt tốc độ tới đa 333 km/h. Thành tích này đã giúp Bentley Flying Spur First Edition trở thành chiếc sedan siêu sang nhanh nhất thế giới

Hàng ghế của "chủ nhân" có không gian cực rộng nhờ chiều dài cơ sở lớn

Chưa rõ giá bán của chiếc xe Bentley Flying Spur bản đặc biệt này là bao nhiêu, tuy nhiên chiếc xe First Edition tương tự thuộc diện chính hãng cũng có giá lên tới 30 tỉ đồng.