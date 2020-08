“Vận đen” vẫn chưa buông tha Toyota Vios và Corolla Altis tại thị trường Việt Nam. Sau đợt triệu hồi vào năm 2015, đến nay hai mẫu xe này tiếp tục “lãnh án” triệu hồi lần 2 do lỗi liên quan đến hệ thống túi khí phía trước ghế hành khách.

Trước đó, lượng xe này đã được Toyota triệu hồi vào năm 2005 để thay thế bằng cụm bơm túi khí mới theo chương trình triệu hồi số THSP/2015/07 (gồm tổng cộng 4.000 xe). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì 2.713 xe Vios, Corolla Altis nêu trên vẫn được Toyota thay thế cụm bơm túi khí cũ bằng cụm bơm túi khí do Takata cung cấp . Trong khi, các xe còn lại nằm trong diện triệu hồi năm 2015 lại được lắp túi khí mới do hãng Daicel sản xuất.