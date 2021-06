Cận cảnh Honda Civic 2022 sắp về Việt Nam

Thế hệ 11 hoàn toàn mới của Honda Civic 2022 đã trình làng thị trường Bắc Mỹ hồi cuối tháng 4.2021. Những lô xe đầu tiên của Honda Civic 2022 hiện đã xuất xưởng tại Mỹ và sẵn sàng “lên kệ” tại các đại lý trong thời gian tới.

Tiếp sau thị trường Bắc Mỹ, Honda Civic 2022 có kế hoạch giới thiệu tại một số thị trường khác, trong đó có khu vực Đông Nam Á gồm Thái Lan và Việt Nam... Theo đó, Honda Civic 2022 sẽ trình làng tại Thái Lan và ngay sau đó là thị trường Việt Nam, dự kiến vào cuối năm nay.

Theo truyền thống gần đây của Honda Việt Nam với CR-V, Honda City mới sẽ ra mắt vào cuối năm và giao xe từ đầu năm sau. Honda Civic 2022 có thể sẽ tiếp tục nhập từ Thái Lan như thế hệ hiện tại đang phân phối, giá bán được kỳ vọng sẽ hợp lý hơn mẫu cũ.

Tương tự thế hệ cũ, Honda Civic 2022 cung cấp nhiều phiên bản động cơ xăng, trong đó bao gồm: động cơ xăng 1.5 lít tăng áp và 2.0 lít hút khí tự nhiên. Phiên bản máy xăng dung tích 2.0 lít cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Trong khi bản máy xăng dung tích 1.5 lít tăng áp cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Cả hai phiên bản động cơ đều sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, có lẫy chuyển số trên vô lăng.

Nhiều khả năng, Honda Civic 2022 phân phối tại thị trường Việt Nam vẫn duy trì phiên bản máy xăng 1.5 lít tăng áp, hiện chưa rõ cấu hình động cơ dung tích 1.8 lít hút khí tự nhiên có tiếp tục duy trì ở Civic thế hệ mới tại thị trường Đông Nam Á hay không. Nếu như Honda loại bỏ động cơ 1.8 lít thì khả năng cao động cơ 2.0 lít sẽ là lựa chọn phiên bản động cơ hút khí tự nhiên cho người mua Civic 2022.

Honda Civic là dòng xe khá lâu đời trong phân khúc sedan hạng C tại thị trường Việt Nam. Honda Civic thế hệ thứ 8 bắt đầu được Honda Việt Nam lắp ráp và phân phối từ năm 2006. Khác với nhiều mẫu xe đối thủ mang thương hiệu Hàn Quốc như Hyundai Elantra hay KIA Cerato, dòng xe Honda Civic thường được khách hàng lựa chọn để phục vụ cho gia đình hơn là chạy dịch vụ. Ngoài ra, định vị giá bán của Honda Civic cũng khá cao so với các đối thủ. Xét về doanh số, Honda Civic có doanh số bán ra khá khiêm tốn so với các mẫu xe đối thủ đến từ Hàn Quốc hay đối thủ Nhật Bản lắp ráp trong nước như Mazda3.